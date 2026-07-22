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Орнелла Мути подала заявление на российское гражданство - РИА Новости, 22.07.2026
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08:50 22.07.2026 (обновлено: 11:51 22.07.2026)
Орнелла Мути подала заявление на российское гражданство

Актриса Орнелла Мути с дочерью подали заявление на российское гражданство

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИтальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь актриса Найке Ривелли
Итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь актриса Найке Ривелли - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь актриса Найке Ривелли. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найке Ривелли, подают заявление на получение российского гражданства.
  • По словам Ривелли, у них есть российские корни и они не могут отречься от своего происхождения.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, рассказала РИА Новости, что они с матерью намерены получить российское гражданство.
"Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. <…> У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей", — сказала певица.
По словам Ривелли, они с матерью не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и планов получить российские паспорта.
"Многие итальянцы любят Россию, людей, которые там живут, и культуру этой страны. Итальянцы, которые знают историю, не забывают о ее событиях. <…> Даже во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне", — добавила она.
Певица также рассказала, что они с матерью задумываются о покупке дома в Москве или Санкт-Петербурге, чтобы привезти в Россию и других членов семьи.
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