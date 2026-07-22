Краткий пересказ от РИА ИИ Итальянская актриса Орнелла Мути и ее дочь, певица Найке Ривелли, подают заявление на получение российского гражданства.

По словам Ривелли, у них есть российские корни и они не могут отречься от своего происхождения.

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, рассказала РИА Новости, что они с матерью намерены получить российское гражданство.

"Мы подаем заявление на российское гражданство, чтобы чувствовать себя по-настоящему дома. <…> У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своей семьи и друзей", — сказала певица.

По словам Ривелли, они с матерью не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и планов получить российские паспорта.

"Многие итальянцы любят Россию, людей, которые там живут, и культуру этой страны. Итальянцы, которые знают историю, не забывают о ее событиях. <…> Даже во время пандемии коронавируса нас всегда поддерживали россияне", — добавила она.