Месси вернулся в Аргентину, чтобы провести время с отцом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси прилетел в аргентинский Росарио после чемпионата мира 2026 года, чтобы провести время с семьей.
- Месси не отправился на родину с командой и вылетел в Аргентину с семьей частным рейсом спустя несколько дней после турнира.
- Семья Месси подтвердила, что отец игрока Хорхе находится под медицинским наблюдением и восстанавливается.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу и клуба "Интер Майами" Лионель Месси прилетел в аргентинский Росарио после чемпионата мира 2026 года, чтобы провести время с семьей, сообщает ESPN.
В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке. Ранее TyC Sports сообщил, что Месси и еще девять футболистов сборной Аргентины не отправились на родину после поражения в финале чемпионата мира.
Как сообщает ESPN, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" действительно не отправился на родину с командой - спустя несколько дней после турнира он вылетел в Аргентину с семьей частным рейсом. Отмечается, что Месси проведет несколько дней в своем доме в Фунесе в окружении близких и через несколько недель вернется в Майами.
В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0, автором всех трех голов стал Месси. После встречи аргентинец заявил, что не смог сдержать слез после первого гола, потому что пережил перед этим несколько трудных дней. Позднее в СМИ стали появляться сообщения о том, что эмоции футболиста были связаны с состоянием здоровья отца. Семья Месси подтвердила, что отец игрока Хорхе находится под медицинским наблюдением и восстанавливается.
Месси, которому по ходу турнира исполнилось 39 лет, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в восьми матчах чемпионата мира и стал вторым бомбардиром мирового первенства после француза Килиана Мбаппе (10 голов). После завершения турнира СМИ сообщили, что Месси рассказал партнерам по национальной команде, что финальный матч стал для него последней встречей в составе сборной.