Краткий пересказ от РИА ИИ Лионель Месси прилетел в аргентинский Росарио после чемпионата мира 2026 года, чтобы провести время с семьей.

Месси не отправился на родину с командой и вылетел в Аргентину с семьей частным рейсом спустя несколько дней после турнира.

Семья Месси подтвердила, что отец игрока Хорхе находится под медицинским наблюдением и восстанавливается.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Капитан сборной Аргентины по футболу и клуба "Интер Майами" Лионель Месси прилетел в аргентинский Росарио после чемпионата мира 2026 года, чтобы провести время с семьей, сообщает ESPN.

В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче, который прошел в Нью-Йорке. Ранее TyC Sports сообщил, что Месси и еще девять футболистов сборной Аргентины не отправились на родину после поражения в финале чемпионата мира.

Как сообщает ESPN, восьмикратный обладатель "Золотого мяча" действительно не отправился на родину с командой - спустя несколько дней после турнира он вылетел в Аргентину с семьей частным рейсом. Отмечается, что Месси проведет несколько дней в своем доме в Фунесе в окружении близких и через несколько недель вернется в Майами.

В первом туре группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины обыграла команду Алжира со счетом 3:0, автором всех трех голов стал Месси. После встречи аргентинец заявил, что не смог сдержать слез после первого гола, потому что пережил перед этим несколько трудных дней. Позднее в СМИ стали появляться сообщения о том, что эмоции футболиста были связаны с состоянием здоровья отца. Семья Месси подтвердила, что отец игрока Хорхе находится под медицинским наблюдением и восстанавливается.