Медведева вернулась в Японию спустя семь лет

ТОКИО, 22 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Прославленная российская фигуристка Евгения Медведева впервые за 7 лет посетила Японию, чтобы стать ведущей гала-концерта звезд балета, в котором выступит ее жених - ведущий солист Театра танца Аллы Духовой "Todes" и хореограф Ильдар Гайнутдинов, сказал РИА Новости организатор Гала-концерта с их участием глава компании "Impressario" Андрей Орлов.

Концерт "Young star Ballet Gala" ("Гала-концерт молодых звезд") пройдет в течение двух дней и будет состоять из выступлений молодых японских балерин и артистов балета, которые прошли обучение или побывали на стажировке в России в первом отделении. В двух отделениях из трех примут участие солисты и ведущие артисты Государственного академического Большого театра, Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и Екатеринбургского театра оперы и балета. Японская публика увидит самую молодую в истории Большого театра прима-балерину Елизавету Кокореву и солиста театра Алексея Путинцева. Всего в программе выступят 10 солистов профессиональных балетных трупп трех российских театров.