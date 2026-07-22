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Медведева вернулась в Японию спустя семь лет - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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11:03 22.07.2026 (обновлено: 11:46 22.07.2026)
Медведева вернулась в Японию спустя семь лет

Медведева впервые за 7 лет приехала в Японию и выступит ведущей концерта балета

© Фото : ДзенЕвгения Медведева
Евгения Медведева - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Дзен
Евгения Медведева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Медведева впервые за 7 лет посетила Японию, чтобы стать ведущей гала-концерта.
  • В концерте примет участие ее жених Ильдар Гайнутдинов, ведущий солист Театра танца Аллы Духовой "Todes" и хореограф.
  • Концерт "Young star Ballet Gala" будет состоять из выступлений молодых японских артистов балета и солистов трех российских театров.
ТОКИО, 22 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Прославленная российская фигуристка Евгения Медведева впервые за 7 лет посетила Японию, чтобы стать ведущей гала-концерта звезд балета, в котором выступит ее жених - ведущий солист Театра танца Аллы Духовой "Todes" и хореограф Ильдар Гайнутдинов, сказал РИА Новости организатор Гала-концерта с их участием глава компании "Impressario" Андрей Орлов.
"Наш Гала-концерт в основном состоит из артистов классического балета, но, когда я увидел выступление Ильдара Гайнутдинова, понял, что он придаст нашему концерту новый колорит. Когда же я узнал, кто его невеста, то решил пригласить к участию в качестве ведущей Евгению Медведеву – невероятно популярную в Японии все эти годы российскую фигуристку", - сказал Орлов.
Концерт "Young star Ballet Gala" ("Гала-концерт молодых звезд") пройдет в течение двух дней и будет состоять из выступлений молодых японских балерин и артистов балета, которые прошли обучение или побывали на стажировке в России в первом отделении. В двух отделениях из трех примут участие солисты и ведущие артисты Государственного академического Большого театра, Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и Екатеринбургского театра оперы и балета. Японская публика увидит самую молодую в истории Большого театра прима-балерину Елизавету Кокореву и солиста театра Алексея Путинцева. Всего в программе выступят 10 солистов профессиональных балетных трупп трех российских театров.
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