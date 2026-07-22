Медведева вернулась в Японию спустя семь лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Медведева впервые за 7 лет посетила Японию, чтобы стать ведущей гала-концерта.
- В концерте примет участие ее жених Ильдар Гайнутдинов, ведущий солист Театра танца Аллы Духовой "Todes" и хореограф.
- Концерт "Young star Ballet Gala" будет состоять из выступлений молодых японских артистов балета и солистов трех российских театров.
ТОКИО, 22 июл – РИА Новости, Ксения Нака. Прославленная российская фигуристка Евгения Медведева впервые за 7 лет посетила Японию, чтобы стать ведущей гала-концерта звезд балета, в котором выступит ее жених - ведущий солист Театра танца Аллы Духовой "Todes" и хореограф Ильдар Гайнутдинов, сказал РИА Новости организатор Гала-концерта с их участием глава компании "Impressario" Андрей Орлов.
"Наш Гала-концерт в основном состоит из артистов классического балета, но, когда я увидел выступление Ильдара Гайнутдинова, понял, что он придаст нашему концерту новый колорит. Когда же я узнал, кто его невеста, то решил пригласить к участию в качестве ведущей Евгению Медведеву – невероятно популярную в Японии все эти годы российскую фигуристку", - сказал Орлов.
Концерт "Young star Ballet Gala" ("Гала-концерт молодых звезд") пройдет в течение двух дней и будет состоять из выступлений молодых японских балерин и артистов балета, которые прошли обучение или побывали на стажировке в России в первом отделении. В двух отделениях из трех примут участие солисты и ведущие артисты Государственного академического Большого театра, Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко и Екатеринбургского театра оперы и балета. Японская публика увидит самую молодую в истории Большого театра прима-балерину Елизавету Кокореву и солиста театра Алексея Путинцева. Всего в программе выступят 10 солистов профессиональных балетных трупп трех российских театров.