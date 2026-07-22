Мацуев рассказал, как российскую культуру принимают за рубежом

"Русскую культуру воспринимают за рубежом на ура!" - сказал он.

В начале июня Мацуев впервые за шесть лет выступил с концертами в Японии. Японская публика услышала произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и Сергея Прокофьева. Тогда артист заявил РИА Новости о больших планах, связанных с этой страной, на ближайшее будущее.