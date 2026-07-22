Рейтинг@Mail.ru
Мацуев рассказал, как российскую культуру принимают за рубежом - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:26 22.07.2026
Мацуев рассказал, как российскую культуру принимают за рубежом

Денис Мацуев: зарубежная публика очень тепло принимает российскую культуру

© Фото из личного архива Дениса Мацуева Пианист Денис Мацуев
Пианист Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото из личного архива Дениса Мацуева
Пианист Денис Мацуев . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России, пианист Денис Мацуев заявил, что зарубежная публика очень тепло принимает российскую культуру.
  • В репертуаре Дениса Мацуева произведения композиторов со всего мира, всего около 100 различных программ.
  • В начале июня Мацуев впервые за шесть лет выступил с концертами в Японии, исполнив произведения Баха, Бетховена, Чайковского и Прокофьева.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал РИА Новости, что зарубежная публика очень тепло принимает российскую культуру.
"Русскую культуру воспринимают за рубежом на ура!" - сказал он.
Русский композитор Петр Ильич Чайковский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Мероприятия в честь Чайковского в Подмосковье собрали почти 30 тыс зрителей
6 июля, 15:08
Мацуев отметил, что талант и музыка не имеют национальности, поэтому в его репертуар входят произведения композиторов со всего мира.
"В моем репертуаре 53 концерта с оркестром, 25 сольных программ, несколько десятков камерных программ и джазовых проектов. В общей сложности у меня около 100 различных программ. Моя публика, с которой я уже больше 30 лет встречаюсь в мировых турне, доверяет мне в выборе репертуара. Я играю и русскую музыку, и Бетховена, и Шопена. Я считаю, что у таланта нет национальности", - подчеркнул он.
В начале июня Мацуев впервые за шесть лет выступил с концертами в Японии. Японская публика услышала произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и Сергея Прокофьева. Тогда артист заявил РИА Новости о больших планах, связанных с этой страной, на ближайшее будущее.
Денис Мацуев - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В Суздале открылся фестиваль Дениса Мацуева
12 июля, 20:36
 
КультураРоссияЯпонияДенис МацуевЛюдвиг ван БетховенИоганн Себастьян Бах
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала