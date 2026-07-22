Мацуев рассказал, как российскую культуру принимают за рубежом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист России, пианист Денис Мацуев заявил, что зарубежная публика очень тепло принимает российскую культуру.
- В репертуаре Дениса Мацуева произведения композиторов со всего мира, всего около 100 различных программ.
- В начале июня Мацуев впервые за шесть лет выступил с концертами в Японии, исполнив произведения Баха, Бетховена, Чайковского и Прокофьева.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Народный артист России, пианист Денис Мацуев рассказал РИА Новости, что зарубежная публика очень тепло принимает российскую культуру.
"Русскую культуру воспринимают за рубежом на ура!" - сказал он.
Мацуев отметил, что талант и музыка не имеют национальности, поэтому в его репертуар входят произведения композиторов со всего мира.
"В моем репертуаре 53 концерта с оркестром, 25 сольных программ, несколько десятков камерных программ и джазовых проектов. В общей сложности у меня около 100 различных программ. Моя публика, с которой я уже больше 30 лет встречаюсь в мировых турне, доверяет мне в выборе репертуара. Я играю и русскую музыку, и Бетховена, и Шопена. Я считаю, что у таланта нет национальности", - подчеркнул он.
В начале июня Мацуев впервые за шесть лет выступил с концертами в Японии. Японская публика услышала произведения Иоганна Себастьяна Баха, Людвига ван Бетховена, Петра Чайковского и Сергея Прокофьева. Тогда артист заявил РИА Новости о больших планах, связанных с этой страной, на ближайшее будущее.
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