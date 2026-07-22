Лебедева увидела потенциал у российской легкой атлетики

"Судиться надо, и это однозначно. Необходимо было это делать с самого начала, как подавали федерации, которые в итоге выиграли разбирательства. Многих спортсменов допускают уже с флагом и гимном, а в легкой атлетике идет дискриминация", - сказала Лебедева.

"У нас есть такие лидеры, как Полина Кнороз, Данил Лысенко, подрастают юниоры, которые бьют мировые рекорды, и это говорит о том, что потенциал есть. Ради этого потенциала и стоит бороться, чтобы они могли соревноваться на международной арене, получать бесценный опыт и расти дальше. Потому что, естественно, стимул у спортсменов падает, если они выступают только на внутренних соревнованиях", - добавила она.