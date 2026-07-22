Лебедева увидела потенциал у российской легкой атлетики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов.
- World Athletics заявила, что пока не намерена следовать новым рекомендациям МОК, после чего ВФЛА подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
- Татьяна Лебедева заявила, что у российской легкой атлетики есть потенциал, ради которого стоит бороться, и выразила мнение о дискриминации российских легкоатлетов.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева заявила РИА Новости, что у российской легкой атлетики есть потенциал, ради которого стоит бороться.
Международный олимпийский комитет (МОК) 7 июля отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. После этого в World Athletics заявили, что пока не намерены следовать новым рекомендациям МОК. Затем Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).
"Судиться надо, и это однозначно. Необходимо было это делать с самого начала, как подавали федерации, которые в итоге выиграли разбирательства. Многих спортсменов допускают уже с флагом и гимном, а в легкой атлетике идет дискриминация", - сказала Лебедева.
"У нас есть такие лидеры, как Полина Кнороз, Данил Лысенко, подрастают юниоры, которые бьют мировые рекорды, и это говорит о том, что потенциал есть. Ради этого потенциала и стоит бороться, чтобы они могли соревноваться на международной арене, получать бесценный опыт и расти дальше. Потому что, естественно, стимул у спортсменов падает, если они выступают только на внутренних соревнованиях", - добавила она.
World Athletics остается одной из немногих спортивных федераций, сохранивших полное отстранение российских спортсменов, несмотря на рекомендации МОК.