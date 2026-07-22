КСИР атаковал две базы США в Иордании

ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Иранские военные в ответ на удары США атаковали две базы в Иордании, повредив вертолеты и уничтожив беспилотники, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.

Кроме того, Корпус стражей утверждает, что повредил два американских вертолета, а также нанес удары по центру размещения военных, в результате чего были погибшие и раненые.