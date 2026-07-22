КСИР атаковал две базы США в Иордании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иранские военные атаковали две базы в Иордании в ответ на удары США.
- В ходе атаки были уничтожены восемь беспилотников MQ-9, повреждены два вертолета и ангар по обслуживанию самолетов F-15, а также нанесены удары по центру размещения военных.
ТЕГЕРАН, 22 июл - РИА Новости. Иранские военные в ответ на удары США атаковали две базы в Иордании, повредив вертолеты и уничтожив беспилотники, заявил Корпус стражей исламской революции Ирана.
"В ходе первого этапа ответных действий при ракетно-беспилотной атаки на базы короля Фейсала и принца Хасана в Иордании под удар попал ангар по обслуживанию самолетов F-15. Кроме того, в ходе атаки были уничтожен ангар по подготовке беспилотников, восемь беспилотников MQ-9 были полностью уничтожены, два других, находившихся на территории, получили серьезные повреждения", говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой КСИР.
Кроме того, Корпус стражей утверждает, что повредил два американских вертолета, а также нанес удары по центру размещения военных, в результате чего были погибшие и раненые.
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.