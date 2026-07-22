Котяков назвал профессии, которые останутся востребованными до 2032 года

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года.
- В ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям.
- Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" стал частью нацпроекта "Кадры" в 2025 году.
САРАНСК, 22 июл - РИА Новости. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на открытии федерального этапа конкурса "Лучший по профессии" в Мордовии.
Лучших специалистов России по номинациям выберут по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", который проходит в Республике Мордовия 21-22 июля.
"Есть три номинации, по которым мы будем проводить церемонии, по которым будут тренироваться все участники. Это "Агроном", "Ветеринарный фельдшер" и "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Это те профессии, которые востребованы сегодня и которые в горизонте 2032 года будут также востребованы в ближайшем будущем", - сказал Котяков.
По словам министра, в ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям. Он отметил, что конкурс должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня востребованы на рынке труда и дают хорошие перспективы трудоустройства.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" – конкурс специалистов рабочих профессий, который проводится с 2012 года. В 2025 году по поручению президента РФ он прошел перезагрузку и стал частью нацпроекта "Кадры".