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Котяков назвал профессии, которые останутся востребованными до 2032 года - РИА Новости, 22.07.2026
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12:03 22.07.2026 (обновлено: 12:06 22.07.2026)
Котяков назвал профессии, которые останутся востребованными до 2032 года

Котяков: профессии агронома и ветеринарного фельдшера останутся востребованными

© РИА Новости / Варвара ГертьеВетеринар делает укол
Ветеринар делает укол - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Варвара Гертье
Ветеринар делает укол. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года.
  • В ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям.
  • Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" стал частью нацпроекта "Кадры" в 2025 году.
САРАНСК, 22 июл - РИА Новости. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на открытии федерального этапа конкурса "Лучший по профессии" в Мордовии.
Лучших специалистов России по номинациям выберут по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", который проходит в Республике Мордовия 21-22 июля.
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"Есть три номинации, по которым мы будем проводить церемонии, по которым будут тренироваться все участники. Это "Агроном", "Ветеринарный фельдшер" и "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Это те профессии, которые востребованы сегодня и которые в горизонте 2032 года будут также востребованы в ближайшем будущем", - сказал Котяков.
По словам министра, в ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям. Он отметил, что конкурс должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня востребованы на рынке труда и дают хорошие перспективы трудоустройства.
Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" – конкурс специалистов рабочих профессий, который проводится с 2012 года. В 2025 году по поручению президента РФ он прошел перезагрузку и стал частью нацпроекта "Кадры".
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