Котяков назвал профессии, которые останутся востребованными до 2032 года

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года.

В ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" стал частью нацпроекта "Кадры" в 2025 году.

САРАНСК, 22 июл - РИА Новости. Профессии агронома, ветеринарного фельдшера и технолога пищевой промышленности в сфере сыроварения останутся востребованными как минимум до 2032 года, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на открытии федерального этапа конкурса "Лучший по профессии" в Мордовии.

Лучших специалистов России по номинациям выберут по итогам федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии", который проходит в Республике Мордовия 21-22 июля.

"Есть три номинации, по которым мы будем проводить церемонии, по которым будут тренироваться все участники. Это "Агроном", "Ветеринарный фельдшер" и "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения". Это те профессии, которые востребованы сегодня и которые в горизонте 2032 года будут также востребованы в ближайшем будущем", - сказал Котяков

По словам министра, в ближайшие годы отрасли потребуется около 42 тысяч специалистов по этим направлениям. Он отметил, что конкурс должен заинтересовать молодежь и показать, какие профессии сегодня востребованы на рынке труда и дают хорошие перспективы трудоустройства.