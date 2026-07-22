Россиянке Костылевой дали нейтральный статус от ISU

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская фигуристка Елена Костылева получила нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
- Нейтральный статус в среду также получили другие российские фигуристы: Мария Фефелова и Артем Валов, Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, Виктория Стрельцова, Полина Шешелева и Егор Карнаухов, Полина Сажина и Алексей Белкин, Лев Лазарев, Арсений Федотов и София Дзепка.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российская фигуристка Елена Костылева получила нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте организации.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. ISU 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
Помимо Костылевой, нейтральный статус в среду также получили Мария Фефелова/Артем Валов, Дарья Дрожжина/Иван Тельнов, Виктория Стрельцова, Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Полина Сажина/Алексей Белкин, Лев Лазарев, Арсений Федотов и София Дзепка.
Ранее нейтральный статус получили Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров, а также выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров, которые не работали друг с другом.
Костылевой 14 лет, она тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигуристка два раза подряд выигрывала первенство России среди юниоров.