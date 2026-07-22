Рейтинг@Mail.ru
Россиянке Костылевой дали нейтральный статус от ISU - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
11:25 22.07.2026 (обновлено: 11:49 22.07.2026)
Россиянке Костылевой дали нейтральный статус от ISU

Фигуристка Костылева получила нейтральный статус для выступления на турнирах ISU

© Фото : KOMAROVA_JULIAЕлена Костылева
Елена Костылева - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : KOMAROVA_JULIA
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская фигуристка Елена Костылева получила нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).
  • Нейтральный статус в среду также получили другие российские фигуристы: Мария Фефелова и Артем Валов, Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, Виктория Стрельцова, Полина Шешелева и Егор Карнаухов, Полина Сажина и Алексей Белкин, Лев Лазарев, Арсений Федотов и София Дзепка.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российская фигуристка Елена Костылева получила нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте организации.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении российских спортсменов. ISU 30 июня сообщил о допуске россиян к соревнованиям в нейтральном статусе с сезона-2026/27.
Помимо Костылевой, нейтральный статус в среду также получили Мария Фефелова/Артем Валов, Дарья Дрожжина/Иван Тельнов, Виктория Стрельцова, Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Полина Сажина/Алексей Белкин, Лев Лазарев, Арсений Федотов и София Дзепка.
Ранее нейтральный статус получили Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров, а также выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров, которые не работали друг с другом.
Костылевой 14 лет, она тренируется под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Фигуристка два раза подряд выигрывала первенство России среди юниоров.
Алиса Двоеглазова - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Источник сообщил о дате возвращения фигуристки Двоеглазовой к тренировкам
21 июля, 12:24
 
Фигурное катаниеСпортЕлена Костылева (фигурное катание)Артем ВалиевЛев ЛазаревМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нефтчи
    Динамо Мн
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Омония
    Кайрат
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Истанбул Башакшехир
    Интер Турку
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рейнджерс
    Сент-Этьен
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Zeleznicar Pancevo
    Брага
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала