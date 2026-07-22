Россиянке Костылевой дали нейтральный статус от ISU

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская фигуристка Елена Костылева получила нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Нейтральный статус в среду также получили другие российские фигуристы: Мария Фефелова и Артем Валов, Дарья Дрожжина и Иван Тельнов, Виктория Стрельцова, Полина Шешелева и Егор Карнаухов, Полина Сажина и Алексей Белкин, Лев Лазарев, Арсений Федотов и София Дзепка.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Российская фигуристка Елена Костылева получила нейтральный статус для выступления на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU), сообщается на сайте организации.

Помимо Костылевой, нейтральный статус в среду также получили Мария Фефелова/Артем Валов, Дарья Дрожжина/Иван Тельнов, Виктория Стрельцова, Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Полина Сажина/Алексей Белкин, Лев Лазарев, Арсений Федотов и София Дзепка.

Ранее нейтральный статус получили Аделия Петросян, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачева, Григорий Федоров, а также выступающие в парном катании Виктория Двинина и Артем Петров, которые не работали друг с другом.