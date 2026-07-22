Конкурс профмастерства "Лучший по профессии" проходит в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" проходят в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.

Конкурс профмастерства реализуется в рамках национального проекта "Кадры". В ходе испытаний по трем направлениям – "Агроном", "Ветеринарный фельдшер" и "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения" - специалисты из более чем 40 регионов страны борются в Мордовии за звание лучшего.

"Для нас большая честь второй год подряд принимать федеральный этап Всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии". Год назад мы встречали на нашей земле лучших агрономов страны. В этом году масштаб конкурса расширился: к агрономам присоединились профессионалы в области ветеринарии и сыроделия. Это знак высокого доверия и признания заслуг нашего агропромышленного комплекса", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что для Мордовии агросектор – один из ведущих на рынке труда, и республика уделяет большое внимание популяризации востребованных профессий.

"Мордовия у нас – регион-отличник. По итогам прошлого года в республике растут показатели по растениеводству, животноводству, переработке сельхозпродукции. Поэтому мы и проводим в Мордовии три конкурса, которые популяризируют работу в АПК: "Лучший по профессии", "Я в Агро" и "Земля спорта", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства России Оксаны Лут.

В свою очередь руководитель "Росмолодежи" Григорий Гуров подчеркнул, что Мордовия – один из лидеров программы "Регион для молодых", по которой выделяются федеральные субсидии на строительство молодежных центров в муниципалитетах, а глава республики "постоянно предлагает различные проекты и очень много внимания уделяет молодежи".