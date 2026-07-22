Рейтинг@Mail.ru
Конкурс профмастерства "Лучший по профессии" проходит в Мордовии - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
17:17 22.07.2026
Конкурс профмастерства "Лучший по профессии" проходит в Мордовии

Этапы конкурса профмастерства "Лучший по профессии" проходят в Мордовии

© Фото : Проектный офис конкурса "Лучший по профессии"Лучший по профессии
Лучший по профессии - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Проектный офис конкурса "Лучший по профессии"
Лучший по профессии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Федеральные этапы Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" проходят в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Конкурс профмастерства реализуется в рамках национального проекта "Кадры". В ходе испытаний по трем направлениям – "Агроном", "Ветеринарный фельдшер" и "Технолог пищевой промышленности в сфере сыроварения" - специалисты из более чем 40 регионов страны борются в Мордовии за звание лучшего.
"Для нас большая честь второй год подряд принимать федеральный этап Всероссийского конкурса профмастерства "Лучший по профессии". Год назад мы встречали на нашей земле лучших агрономов страны. В этом году масштаб конкурса расширился: к агрономам присоединились профессионалы в области ветеринарии и сыроделия. Это знак высокого доверия и признания заслуг нашего агропромышленного комплекса", - цитирует пресс-служба слова главы Мордовии Артема Здунова.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что для Мордовии агросектор – один из ведущих на рынке труда, и республика уделяет большое внимание популяризации востребованных профессий.
"Мордовия у нас – регион-отличник. По итогам прошлого года в республике растут показатели по растениеводству, животноводству, переработке сельхозпродукции. Поэтому мы и проводим в Мордовии три конкурса, которые популяризируют работу в АПК: "Лучший по профессии", "Я в Агро" и "Земля спорта", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства России Оксаны Лут.
В свою очередь руководитель "Росмолодежи" Григорий Гуров подчеркнул, что Мордовия – один из лидеров программы "Регион для молодых", по которой выделяются федеральные субсидии на строительство молодежных центров в муниципалитетах, а глава республики "постоянно предлагает различные проекты и очень много внимания уделяет молодежи".
Глава Мордовии и федеральные министры побывали на площадках конкурса "Лучший по профессии", пообщались с участниками и экспертами. Кроме того, они приняли участие в чествовании работников отраслей сельского хозяйства, социальной защиты населения и молодежной политики.
 
Республика МордовияАртем ЗдуновАнтон КотяковОксана Лут
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала