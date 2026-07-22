Агент Киева рассказал, когда вступил в контакт со спецслужбами Украины

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Задержанный в Петербурге россиянин признался, что в декабре 2025 года вступил в контакт с спецслужбами Украины, в этого момента он начал получать от них задания, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.