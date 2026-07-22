Агент Киева рассказал, когда вступил в контакт со спецслужбами Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Санкт-Петербурге задержан россиянин, передававший украинским спецслужбам разведданные.
- Задержанный признался, что в декабре 2025 года начал контактировать со спецслужбами Украины и выполнять их задания по разведке объектов в Санкт-Петербурге.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Задержанный в Петербурге россиянин признался, что в декабре 2025 года вступил в контакт с спецслужбами Украины, в этого момента он начал получать от них задания, следует из видео, опубликованного ЦОС ФСБ.
Ранее в ФСБ сообщили, что в Санкт-Петербурге задержан россиянин, передававший украинским спецслужбам разведданные сотрудников оборонно-промышленного комплекса.
"В декабре 2025 года вступил в контакт с спецслужбами Украины. Я получал от них задания, заключавшиеся в разведке автомобилей и иных объектов на территории Санкт-Петербурга", - сказал задержанный на видео.