Рейтинг@Mail.ru
Карпин дебютировал в кино в фильме - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:11 22.07.2026 (обновлено: 18:29 22.07.2026)
Карпин дебютировал в кино в фильме

Карпин дебютировал в кино, сыграв самого себя в фильме "Дух барса"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВалерий Карпин
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Валерий Карпин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной России по футболу Карпин дебютировал в кино, сыграв самого себя в художественном фильме "Дух барса".
  • В фильме "Дух барса" рассказывается история молодого футболиста из Северной Осетии, выступающего за владикавказскую "Аланию", и его команды, которая борется за выход в Юношескую футбольную лигу.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дебютировал в кино, сыграв самого себя в художественном фильме "Дух барса".
Вместе со специалистом роли самих себя исполнили арбитр ФИФА Сергей Карасев и бывший вратарь сборной России Александр Филимонов. В центре сюжета - молодой футболист из Северной Осетии, выступающий за владикавказскую "Аланию".
"Дебютировал в кино в 57 лет. Ребята из Владикавказа снимают фильм о футболе "Дух барса". Кино про юношескую команду "Алании", которая борется за выход в Юношескую футбольную лигу. Такие истории могут кого-то мотивировать и привести в футбол. Мы вместе с Сергеем Карасевым сыграли самих себя: он судил матч, а я следил за перспективными игроками. Скоро в кинотеатрах", - написал Карпин в своем Telegram-канале.
Карпин возглавляет сборную России с 23 июля 2021 года. Под его руководством команда заканчивала отборочный этап чемпионата мира 2022 года, добравшись до стыковых матчей, но в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские национальные и клубные команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. Контракт Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) действует до июля 2028 года.
Ламин Ямаль с Кубком мира - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
Стоимость Ямаля и Холанда достигла рекордных 220 миллионов евро
Вчера, 16:46
 
ФутболРоссияВладикавказУкраинаВалерий КарпинСергей Карасев (футбол)Международная федерация футбола (ФИФА)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Российский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нефтчи
    Динамо Мн
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Омония
    Кайрат
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Истанбул Башакшехир
    Интер Турку
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рейнджерс
    Сент-Этьен
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Zeleznicar Pancevo
    Брага
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала