Карпин дебютировал в кино в фильме

Краткий пересказ от РИА ИИ Главный тренер сборной России по футболу Карпин дебютировал в кино, сыграв самого себя в художественном фильме "Дух барса".

В фильме "Дух барса" рассказывается история молодого футболиста из Северной Осетии, выступающего за владикавказскую "Аланию", и его команды, которая борется за выход в Юношескую футбольную лигу.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дебютировал в кино, сыграв самого себя в художественном фильме "Дух барса".

Вместе со специалистом роли самих себя исполнили арбитр ФИФА Сергей Карасев и бывший вратарь сборной России Александр Филимонов. В центре сюжета - молодой футболист из Северной Осетии, выступающий за владикавказскую "Аланию".

"Дебютировал в кино в 57 лет. Ребята из Владикавказа снимают фильм о футболе "Дух барса". Кино про юношескую команду "Алании", которая борется за выход в Юношескую футбольную лигу. Такие истории могут кого-то мотивировать и привести в футбол. Мы вместе с Сергеем Карасевым сыграли самих себя: он судил матч, а я следил за перспективными игроками. Скоро в кинотеатрах", - написал Карпин в своем Telegram-канале.