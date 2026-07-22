Карпин дебютировал в кино в фильме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Главный тренер сборной России по футболу Карпин дебютировал в кино, сыграв самого себя в художественном фильме "Дух барса".
- В фильме "Дух барса" рассказывается история молодого футболиста из Северной Осетии, выступающего за владикавказскую "Аланию", и его команды, которая борется за выход в Юношескую футбольную лигу.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин дебютировал в кино, сыграв самого себя в художественном фильме "Дух барса".
Вместе со специалистом роли самих себя исполнили арбитр ФИФА Сергей Карасев и бывший вратарь сборной России Александр Филимонов. В центре сюжета - молодой футболист из Северной Осетии, выступающий за владикавказскую "Аланию".
"Дебютировал в кино в 57 лет. Ребята из Владикавказа снимают фильм о футболе "Дух барса". Кино про юношескую команду "Алании", которая борется за выход в Юношескую футбольную лигу. Такие истории могут кого-то мотивировать и привести в футбол. Мы вместе с Сергеем Карасевым сыграли самих себя: он судил матч, а я следил за перспективными игроками. Скоро в кинотеатрах", - написал Карпин в своем Telegram-канале.
Карпин возглавляет сборную России с 23 июля 2021 года. Под его руководством команда заканчивала отборочный этап чемпионата мира 2022 года, добравшись до стыковых матчей, но в феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские национальные и клубные команды от международных соревнований из-за ситуации на Украине. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи. Контракт Карпина с Российским футбольным союзом (РФС) действует до июля 2028 года.