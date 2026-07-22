Очоа объявил о завершении карьеры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мексиканский вратарь Гильермо Очоа объявил о завершении игровой карьеры.
- Очоа вышел на замену в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Чехии.
- Голкипер поблагодарил болельщиков и национальную команду за поддержку, намекнув, что провел последний матч в карьере.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Мексиканский вратарь Гильермо Очоа, который принял участие в четырех чемпионатах мира по футболу, объявил о завершении игровой карьеры.
25 июня Очоа вышел на замену на 78-й минуте матча третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года против команды Чехии (3:0) и сыграл на своем четвертом чемпионате мира. После встречи голкипер намекнул, что провел последний матч в карьере, поблагодарив за все болельщиков и национальную команду.
"Я никогда не представлял, куда может завести меня мечта. Сегодня я могу лишь оглянуться назад с гордостью и сказать: спасибо. Спасибо моей семье. Спасибо моим товарищам по команде. Спасибо каждому болельщику, который был рядом на каждом этапе пути. Я уношу с собой любовь миллионов и спокойствие от того, что выложился ради Мексики полностью. То, что мы пережили, у нас никто не отнимет. От всего сердца, спасибо за все", - написал 41-летний Очоа в соцсети Х, прикрепив видео, посвященное его карьере.
Сборная Мексики на прошедшем чемпионате мира дошла до стадии 1/8 финала турнира, где проиграла будущим бронзовым призерам мирового первенства англичанам.
Сыгравший на четвертом чемпионате мира Очоа был вызван в состав национальной команды на мировое первенство в шестой раз в карьере. Всего на его счету 154 матча за сборную Мексики, он занимает третье место по количеству сыгранных встреч в национальной команде. В составе сборной голкипер шесть раз выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ (2009, 2011, 2015, 2019, 2023, 2025) и один раз - Лигу наций КОНКАКАФ (2025)
Очоа является воспитанником мексиканской "Америки" и на протяжении клубной карьеры выступал в составе французского "Аяччо", испанских "Малаги" и "Гранады", бельгийского "Стандарда", итальянской "Салернитаны", португальского "АВС" и кипрского АЕЛа из Лимасола.
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