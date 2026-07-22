В Петербурге простились с фитнес-блогером Вадимом Ивановым

Проститься с блогером пришло около 300 человек, близких и родных, коллег, одногруппников, друзей и тех, кто следил за ним в соцсетях. Прощающиеся отметили, что Иванов отличался честностью, открытостью, дружелюбием и всегда поддерживал тех, кто к нему обращался, был опорой для своей семьи и близких.