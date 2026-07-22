В Петербурге простились с фитнес-блогером Вадимом Ивановым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a, скончался, имея проблемы с сердцем.
- Прощание с ним прошло в центре ритуальных услуг в Петербурге, проститься пришло около 300 человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Прощание с фитнес-блогером Вадимом Ивановым, известным под псевдонимом Do4a, прошло в центре ритуальных услуг в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщество "Do4a — Третье дыхание" сообщило, что Иванов скончался. Его супруга рассказала, что Иванов имел проблемы с сердцем.
Проститься с блогером пришло около 300 человек, близких и родных, коллег, одногруппников, друзей и тех, кто следил за ним в соцсетях. Прощающиеся отметили, что Иванов отличался честностью, открытостью, дружелюбием и всегда поддерживал тех, кто к нему обращался, был опорой для своей семьи и близких.
Иванов увлекался бодибилдингом, он создатель интернет-проекта о бодибилдинге, блогер, основатель сети спортивного питания и магазина спортивной одежды.