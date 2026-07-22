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В Петербурге простились с фитнес-блогером Вадимом Ивановым - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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12:00 22.07.2026 (обновлено: 12:06 22.07.2026)
В Петербурге простились с фитнес-блогером Вадимом Ивановым

В Петербурге прошло прощание с фитнес-блогером Вадимом Ивановым

© РИА НовостиВ Петербурге простились с фитнес-блогером Вадимом Ивановым
В Петербурге простились с фитнес-блогером Вадимом Ивановым - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости
В Петербурге простились с фитнес-блогером Вадимом Ивановым
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фитнес-блогер Вадим Иванов, известный под псевдонимом Do4a, скончался, имея проблемы с сердцем.
  • Прощание с ним прошло в центре ритуальных услуг в Петербурге, проститься пришло около 300 человек.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл – РИА Новости. Прощание с фитнес-блогером Вадимом Ивановым, известным под псевдонимом Do4a, прошло в центре ритуальных услуг в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее сообщество "Do4a — Третье дыхание" сообщило, что Иванов скончался. Его супруга рассказала, что Иванов имел проблемы с сердцем.
Проститься с блогером пришло около 300 человек, близких и родных, коллег, одногруппников, друзей и тех, кто следил за ним в соцсетях. Прощающиеся отметили, что Иванов отличался честностью, открытостью, дружелюбием и всегда поддерживал тех, кто к нему обращался, был опорой для своей семьи и близких.
Иванов увлекался бодибилдингом, он создатель интернет-проекта о бодибилдинге, блогер, основатель сети спортивного питания и магазина спортивной одежды.
 
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