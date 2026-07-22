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"Иркутск" отказался от выступления во Второй лиге из-за проблем с деньгами - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
12:47 22.07.2026 (обновлено: 13:21 22.07.2026)
"Иркутск" отказался от выступления во Второй лиге из-за проблем с деньгами

ФК "Иркутск" отказался от выступления во Второй лиге из-за финансовых проблем

© Фото : ФК "Иркутск"/TelegramТренировка команды футбольного клуба "Иркутск"
Тренировка команды футбольного клуба Иркутск - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : ФК "Иркутск"/Telegram
Тренировка команды футбольного клуба "Иркутск". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Иркутск» объявил о прекращении выступления во Второй лиге по финансовым причинам.
  • Клуб обращался за финансовой помощью к болельщикам и предпринимателям для сохранения профессионального статуса.
  • После 14 проведенных матчей «Иркутск» занимал 13-е место в турнирной таблице второй группы дивизиона Б Второй лиги.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Иркутск" объявил в своем Telegram-канале о решении прекратить выступление во Второй лиге по финансовым причинам.
В апреле "Иркутск" обращался к болельщикам и предпринимателям с просьбой о финансовой помощи в целях сохранения профессионального статуса. Местные СМИ сообщали, что футболисты клуба не получают заработную плату на протяжении двух с половиной месяцев.
"По финансовым причинам ФК "Иркутск" прекращает участие в Футбольной национальной лиге среди команд Второй лиги Б. Футбольный клуб и вы, наши болельщики, сделали все и даже больше для того, чтобы футбол в нашем регионе жил. К сожалению, действительность оказалась сильнее, и мы вынуждены принять такое решение. Коллектив футбольного клуба "Иркутск" до конца верил, боролся за положительное решение вопроса в части финансирования клуба, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться", - заявил гендиректор клуба Роман Городничев.
"Иркутск" выступал во второй группе дивизиона Б Второй лиги, после 14 проведенных матчей команда занимала 13-е место в турнирной таблице.
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