"Иркутск" отказался от выступления во Второй лиге из-за проблем с деньгами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Иркутск» объявил о прекращении выступления во Второй лиге по финансовым причинам.
- Клуб обращался за финансовой помощью к болельщикам и предпринимателям для сохранения профессионального статуса.
- После 14 проведенных матчей «Иркутск» занимал 13-е место в турнирной таблице второй группы дивизиона Б Второй лиги.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Иркутск" объявил в своем Telegram-канале о решении прекратить выступление во Второй лиге по финансовым причинам.
В апреле "Иркутск" обращался к болельщикам и предпринимателям с просьбой о финансовой помощи в целях сохранения профессионального статуса. Местные СМИ сообщали, что футболисты клуба не получают заработную плату на протяжении двух с половиной месяцев.
"По финансовым причинам ФК "Иркутск" прекращает участие в Футбольной национальной лиге среди команд Второй лиги Б. Футбольный клуб и вы, наши болельщики, сделали все и даже больше для того, чтобы футбол в нашем регионе жил. К сожалению, действительность оказалась сильнее, и мы вынуждены принять такое решение. Коллектив футбольного клуба "Иркутск" до конца верил, боролся за положительное решение вопроса в части финансирования клуба, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться", - заявил гендиректор клуба Роман Городничев.
"Иркутск" выступал во второй группе дивизиона Б Второй лиги, после 14 проведенных матчей команда занимала 13-е место в турнирной таблице.