"Иркутск" отказался от выступления во Второй лиге из-за проблем с деньгами

В апреле "Иркутск" обращался к болельщикам и предпринимателям с просьбой о финансовой помощи в целях сохранения профессионального статуса. Местные СМИ сообщали, что футболисты клуба не получают заработную плату на протяжении двух с половиной месяцев.

"По финансовым причинам ФК "Иркутск" прекращает участие в Футбольной национальной лиге среди команд Второй лиги Б. Футбольный клуб и вы, наши болельщики, сделали все и даже больше для того, чтобы футбол в нашем регионе жил. К сожалению, действительность оказалась сильнее, и мы вынуждены принять такое решение. Коллектив футбольного клуба "Иркутск" до конца верил, боролся за положительное решение вопроса в части финансирования клуба, но нынешние реалии, к сожалению, не позволили этому осуществиться", - заявил гендиректор клуба Роман Городничев.