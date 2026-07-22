Вирусолог рассказал, как не подхватить инфекцию во время отдыха за границей

Краткий пересказ от РИА ИИ Академик РАН Виталий Зверев предупредил о рисках заражения кишечными инфекциями при отдыхе в жарких странах, особенно в летнее время.

Он отметил опасность льда для коктейлей, сделанного из водопроводной воды, и призвал к осторожности при купании в общественных местах.

Зверев также упомянул о рисках заражения лихорадкой денге и вирусом чикунгунья через комаров и дал рекомендации по предотвращению респираторных инфекций.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отдыхая за границей, нужно внимательно следить за тем, что находится в еде и напитках, чтобы не заразиться инфекцией, сообщил академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.

« "Самое главное правило, которое нужно соблюдать, чтобы ими не заразиться, - внимательно следить за тем, что вы едите и что пьете", - сказал Зверев "Парламентской газете", комментируя тот факт, что в летнее время до 90% заболеваний, с которыми сталкиваются туристы в жарких странах, в том числе в Турции, - кишечные инфекции.

По его словам, большую опасность представляет лед для коктейлей, так как он сделан из обычной водопроводной воды, а температуры заморозки недостаточно, чтобы убить возбудителей инфекций.

Академик считает, что осторожным надо быть и при купании на пляжах и общественных бассейнах, где нельзя проверить, насколько тщательно соблюдают нормы обеззараживания воды.

« "Купаться в них, в целом, можно. Однако нужно внимательно следить за тем, чтобы вода не попала в рот и вообще поменьше контактировала со слизистыми оболочками", - отметил он.

Зверев добавил, что большой пласт специфических "курортных" инфекций связан с активностью комаров, которые разносят лихорадку денге и вирус чикунгунья, которая на данный момент не имеет специфического лечения.