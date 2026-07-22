Вирусолог рассказал, как не подхватить инфекцию во время отдыха за границей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Академик РАН Виталий Зверев предупредил о рисках заражения кишечными инфекциями при отдыхе в жарких странах, особенно в летнее время.
- Он отметил опасность льда для коктейлей, сделанного из водопроводной воды, и призвал к осторожности при купании в общественных местах.
- Зверев также упомянул о рисках заражения лихорадкой денге и вирусом чикунгунья через комаров и дал рекомендации по предотвращению респираторных инфекций.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Отдыхая за границей, нужно внимательно следить за тем, что находится в еде и напитках, чтобы не заразиться инфекцией, сообщил академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев.
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"Самое главное правило, которое нужно соблюдать, чтобы ими не заразиться, - внимательно следить за тем, что вы едите и что пьете", - сказал Зверев "Парламентской газете", комментируя тот факт, что в летнее время до 90% заболеваний, с которыми сталкиваются туристы в жарких странах, в том числе в Турции, - кишечные инфекции.
По его словам, большую опасность представляет лед для коктейлей, так как он сделан из обычной водопроводной воды, а температуры заморозки недостаточно, чтобы убить возбудителей инфекций.
Академик считает, что осторожным надо быть и при купании на пляжах и общественных бассейнах, где нельзя проверить, насколько тщательно соблюдают нормы обеззараживания воды.
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"Купаться в них, в целом, можно. Однако нужно внимательно следить за тем, чтобы вода не попала в рот и вообще поменьше контактировала со слизистыми оболочками", - отметил он.
Зверев добавил, что большой пласт специфических "курортных" инфекций связан с активностью комаров, которые разносят лихорадку денге и вирус чикунгунья, которая на данный момент не имеет специфического лечения.
"Не стоит забывать и о респираторных инфекциях. Чтобы обезопасить себя, лучше не посещать места массового скопления людей, например, фестивали или пляжи. Нужно стараться, выходя из номера, держать социальную дистанцию в 5-6 метров. Если вы приехали с семьей - вот с семьей и отдыхайте, не допуская лишних малознакомых людей в ближний круг", - заключил он.