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Федерация футбольной истории признала Месси лучшим игроком ЧМ - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
07:31 22.07.2026 (обновлено: 07:46 22.07.2026)
Федерация футбольной истории признала Месси лучшим игроком ЧМ

Федерация футбольной истории IFFHS признала Месси лучшим игроком ЧМ-2026

© REUTERS / Lee SmithЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© REUTERS / Lee Smith
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).
  • Месси забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в восьми матчах турнира, став вторым бомбардиром после Килиана Мбаппе.
  • Награда присуждается на основе комплексного индекса эффективности, который учитывает различные показатели выступлений игрока.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Футболист сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), сообщается на сайте организации.
В воскресенье сборная Испании в дополнительное время со счетом 1:0 обыграла аргентинцев в финальном матче чемпионата мира 2026 года. Месси, которому по ходу турнира исполнилось 39 лет, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в восьми матчах турнира и стал вторым бомбардиром мирового первенства после француза Килиана Мбаппе (10 голов).
На сайте IFFHS отмечается, что награда присуждается на основе комплексного индекса эффективности, который учитывает взвешенные матчевые оценки, голы, голевые передачи и влияние в играх плей-офф на протяжении всего турнирного пути игрока.
«
"Вклад Месси на всех стадиях плей-офф был неотъемлемой частью продвижения Аргентины, а его совокупный индекс по всем взвешенным критериям превзошел показатели любого другого игрока, оцененного на чемпионате мира 2026 года. Комиссия федерации, руководствуясь исключительно статистическими данными и объективностью записей о выступлениях, пришла к этому заключению с полной уверенностью. Лионель Месси - лучший игрок IFFHS. Не по симпатиям, не по репутации, а по бесспорной силе статистических данных", - говорится в публикации.
После завершения турнира СМИ сообщили, что Месси рассказал партнерам по национальной команде, что финальный матч турнира стал для него последней встречей в составе национальной команды. Всего Месси сыграл за сборную Аргентины 207 матчей и забил 125 голов. Вместе с национальной командой он дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024), побеждал на чемпионате мира 2022 года, дважды завоевывал серебряные медали мирового первенства (2014, 2026) и становился победителем "Финалиссимы" (2022).
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Месси признали лучшим игроком чемпионата мира по футболу
21 июля, 15:32
 
ФутболСпортАргентинаИспанияЛионель МессиКилиан МбаппеIFFHSЧМ по футболу 2026
 
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