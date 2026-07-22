Федерация футбольной истории признала Месси лучшим игроком ЧМ

«

"Вклад Месси на всех стадиях плей-офф был неотъемлемой частью продвижения Аргентины, а его совокупный индекс по всем взвешенным критериям превзошел показатели любого другого игрока, оцененного на чемпионате мира 2026 года. Комиссия федерации, руководствуясь исключительно статистическими данными и объективностью записей о выступлениях, пришла к этому заключению с полной уверенностью. Лионель Месси - лучший игрок IFFHS. Не по симпатиям, не по репутации, а по бесспорной силе статистических данных", - говорится в публикации.