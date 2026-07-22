Глушаков отказался сравнивать жен с Батраковым

"У нас разные ситуации: у него жена уже закончила с футболом, а у меня действующая футболистка. Советы? Думаю, он сам разберется - взрослый парень. Он сделал большой шаг, и ничего я ему советовать не буду, могу только пожелать счастья и любви", - сказал Глушаков.