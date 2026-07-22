Глушаков отказался сравнивать жен с Батраковым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Денис Глушаков не стал проводить параллели между своим семейным статусом и статусом Алексея Батракова.
- Глушаков отметил, что ситуации у них с Батраковым разные: жена Батракова завершила футбольную карьеру, а жена Глушакова — действующая футболистка.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Бывший капитан московского "Локомотива" Денис Глушаков в разговоре с РИА Новости не стал проводить параллели между своим семейным статусом и лидера железнодорожников Алексея Батракова.
"У нас разные ситуации: у него жена уже закончила с футболом, а у меня действующая футболистка. Советы? Думаю, он сам разберется - взрослый парень. Он сделал большой шаг, и ничего я ему советовать не буду, могу только пожелать счастья и любви", - сказал Глушаков.
Батраков в прошлом сезоне принял участие в 36 матчах "Локомотива" и забил 17 мячей.
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