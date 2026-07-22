Выигравших ЧМ испанских футболистов наградили помидорами

"Местные жители чествовали обоих футболистов в городской мэрии и вручили им одну из самых традиционных наград муниципалитета - количество помидоров, равное их собственному весу", - говорится в сообщении.

По информации издания, во время церемонии обоих футболистов взвесили, чтобы определить массу помидоров, которые им вручат. Эта традиция, получившая название "красная конфета", - одна из форм чествования выдающихся спортсменов в муниципалитете.