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Выигравших ЧМ испанских футболистов наградили помидорами - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
22:26 22.07.2026
Выигравших ЧМ испанских футболистов наградили помидорами

Испанских футболистов Гави и Фабиана Руиса в родном городе наградили помидорами

© Фото : Пресс-служба УЕФАФутболист сборной Испании Гави
Футболист сборной Испании Гави - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Пресс-служба УЕФА
Футболист сборной Испании Гави. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанских футболистов Гави и Фабиана Руиса встретили в родном городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка после победы на чемпионате мира.
  • Футболистов наградили помидорами, масса которых равна их весу, в рамках местной традиции «красная конфета».
МАДРИД, 22 июл - РИА Новости. Испанских футболистов Гави и Фабиана Руиса после победы на чемпионате мира встретили в их родном городе Лос-Паласьос-и-Вильяфранка и наградили помидорами, масса которых равна их весу, сообщила газета Vanguardia.
«
"Местные жители чествовали обоих футболистов в городской мэрии и вручили им одну из самых традиционных наград муниципалитета - количество помидоров, равное их собственному весу", - говорится в сообщении.
По информации издания, во время церемонии обоих футболистов взвесили, чтобы определить массу помидоров, которые им вручат. Эта традиция, получившая название "красная конфета", - одна из форм чествования выдающихся спортсменов в муниципалитете.
Гави и Руиса встречали сотни местных жителей. В церемонии также принял участие футболист, уроженец города и чемпион мира Хесус Навас.
Сборная Испании сыграла в финале чемпионата мира во второй раз и одержала вторую победу. Впервые "красная фурия" завоевала золото в 2010 году.
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