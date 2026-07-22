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Официальный гимн ЧМ-2026 по футболу возглавил топ-чарты - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
23:26 22.07.2026
Официальный гимн ЧМ-2026 по футболу возглавил топ-чарты

Sun: гимн ЧМ-2026 установил рекорд, возглавив сразу несколько мировых топ-чартов

© ФотоЧемпионат мира по футболу 2026
Чемпионат мира по футболу 2026 - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото
Чемпионат мира по футболу 2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гимн чемпионата мира по футболу 2026 года «Dai Dai» в исполнении Шакиры установил рекорд, возглавив несколько топ-чартов.
  • Музыкальное видео на песню собрало почти полмиллиарда просмотров на YouTube и стало самым просматриваемым клипом года.
  • Трек «Dai Dai» поднялся на первую строчку американского Billboard Hot 200 и возглавил латиноамериканский радиочарт Billboard Latin Airplay.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Официальный гимн чемпионата мира по футболу 2026 года Dai Dai, который исполнила известная колумбийская певица Шакира, установил рекорд, одновременно возглавив сразу несколько топ-чартов, в том числе и в Spotify, Apple Music и YouTube, пишет газета Sun.
«
"Шакира вошла в историю со своей официальной песней к чемпионату мира по футболу Dai Dai, которая стала первым треком, возглавившим новый глобальный чарт музыкальных видео Spotify... Она также заняла первое место в глобальном чарте песен Apple Music и стала самым популярным музыкальным видео в этом году на YouTube", - говорится в публикации.
Газета также подчеркивает, что на YouTube музыкальное видео собрало почти полмиллиарда просмотров и стало самым просматриваемым клипом года. Трек также поднялся на первую строчку американского Billboard Hot 200 и возглавил латиноамериканский радиочарт Billboard Latin Airplay.
Шакира представила официальную песню чемпионата мира по футболу этого года 7 мая. Песня была написана при участии нигерийского музыканта и обладателя премии Грэмми 2021 года в номинации "Лучший альбом этнической музыки" Burna Boy.
Финал чемпионата мира по футболу прошел 19 июля. На нем сборная Испании со счетом 1:0 одержала победу над командой Аргентины. На встрече присутствовали множество знаменитостей, включая музыканта Мика Джаггера и актеров Аню Тейлор-Джой, Мэтта Деймона и Эдриана Броуди. Также матч посетил американский президент Дональд Трамп, который перед игрой облетел стадион на вертолете.
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