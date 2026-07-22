Официальный гимн ЧМ-2026 по футболу возглавил топ-чарты

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"Шакира вошла в историю со своей официальной песней к чемпионату мира по футболу Dai Dai, которая стала первым треком, возглавившим новый глобальный чарт музыкальных видео Spotify... Она также заняла первое место в глобальном чарте песен Apple Music и стала самым популярным музыкальным видео в этом году на YouTube", - говорится в публикации.