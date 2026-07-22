Главу Ассоциации футбола Аргентины вызвали на допрос в США, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа вызван на допрос в суд США.
- У Тапии были изъяты телефон и другие электронные устройства после остановки агентами ФБР в аэропорту Нью-Йорка.
- Министерство юстиции США проводит предварительное расследование финансовых и коммерческих сделок, связанных с Аргентинской футбольной ассоциацией.
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июл - РИА Новости. Глава Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа вызван на допрос в суд США, сообщил телеканал TN со ссылкой на источники.
У Тапии был изъят телефон и другие электронные устройства.
Кроме того, в суд вызван казначей ассоциации Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони, которого связывают с AFA.
Расследование в США сосредоточено на финансовых и коммерческих сделках, связанных с Аргентинской футбольной ассоциацией. В последние недели также внимание следователей привлекла покупка Фарони как минимум четырех объектов элитной недвижимости во Флориде.
Параллельно министерство юстиции США проводит предварительное расследование, чтобы определить, могли ли средства, циркулировавшие в банковской системе США и связанные с AFA, быть использованы для отмывания денег или финансового мошенничества.
На сегодняшний день против Тапии и других лиц нет официальных обвинений.