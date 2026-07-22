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Главу Ассоциации футбола Аргентины вызвали на допрос в США, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
20:54 22.07.2026
Главу Ассоциации футбола Аргентины вызвали на допрос в США, пишут СМИ

Глава AFA вызван на допрос в суд США из-за финансовых операций

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Верховного суда в Вашингтоне
Здание Верховного суда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапиа вызван на допрос в суд США.
  • У Тапии были изъяты телефон и другие электронные устройства после остановки агентами ФБР в аэропорту Нью-Йорка.
  • Министерство юстиции США проводит предварительное расследование финансовых и коммерческих сделок, связанных с Аргентинской футбольной ассоциацией.
БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июл - РИА Новости. Глава Ассоциации футбола Аргентины (AFA) Клаудио Тапиа вызван на допрос в суд США, сообщил телеканал TN со ссылкой на источники.
"Тапиа был остановлен агентами ФБР в аэропорту Нью-Йорка перед посадкой на борт самолёта, на котором сборная возвращалась в Аргентину после чемпионата мира... Согласно судебным документам, Тапиа должен предстать перед судом Южного округа Флориды 30 июля", - отметило СМИ.
У Тапии был изъят телефон и другие электронные устройства.
Кроме того, в суд вызван казначей ассоциации Пабло Товигино и предприниматель Хавьер Фарони, которого связывают с AFA.
Расследование в США сосредоточено на финансовых и коммерческих сделках, связанных с Аргентинской футбольной ассоциацией. В последние недели также внимание следователей привлекла покупка Фарони как минимум четырех объектов элитной недвижимости во Флориде.
Параллельно министерство юстиции США проводит предварительное расследование, чтобы определить, могли ли средства, циркулировавшие в банковской системе США и связанные с AFA, быть использованы для отмывания денег или финансового мошенничества.
На сегодняшний день против Тапии и других лиц нет официальных обвинений.
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