Краткий пересказ от РИА ИИ Роналдо и Роберто Карлос участвуют в сделке по покупке футбольного клуба «Интернасьонал Лимейра», выступающего в третьем бразильском дивизионе.

Экс-чемпионы мира из Бразилии намерены развивать региональный футбол, содействовать подготовке игроков для национальной сборной и помогать местным клубам в реорганизации.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Чемпионы мира в составе сборной Бразилии Роналдо и Роберто Карлос участвуют в сделке по покупке выступающего в третьем бразильском дивизионе футбольного клуба "Интернасьонал Лимейра".

Отмечается, что Роналдо Роберто Карлос намерены заняться развитием регионального футбола в Бразилии, содействовать подготовке игроков для национальной сборной и помогать местным клубам в реорганизации.

"Роналдо и я сейчас покупаем "Интернасьонал Лимейра" вместе с Энрико и двумя нашими партнерами. Я намерен лучше узнать клубы из провинции, чтобы помочь им как в поиске спонсоров, так и в возрождении футбола в регионах до уровня, каким он был в наше время", - приводит слова Роберто Карлоса Marca.

Роберто Карлосу 53 года, он является трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", также вместе с мадридским клубом он четырежды выиграл чемпионат Испании, трижды - Суперкубок Испании, дважды - Межконтинентальный кубок и один раз - Суперкубок УЕФА. В составе сборной Бразилии Роберто Карлос стал чемпионом мира (2002) и двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999).