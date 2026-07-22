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Роналдо и Роберто Карлос станут владельцами футбольного клуба из Бразилии - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
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Футбол
 
20:03 22.07.2026
Роналдо и Роберто Карлос станут владельцами футбольного клуба из Бразилии

Роналдо и Роберто Карлос участвуют в сделке по покупке бразильского клуба

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роналдо и Роберто Карлос участвуют в сделке по покупке футбольного клуба «Интернасьонал Лимейра», выступающего в третьем бразильском дивизионе.
  • Экс-чемпионы мира из Бразилии намерены развивать региональный футбол, содействовать подготовке игроков для национальной сборной и помогать местным клубам в реорганизации.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Чемпионы мира в составе сборной Бразилии Роналдо и Роберто Карлос участвуют в сделке по покупке выступающего в третьем бразильском дивизионе футбольного клуба "Интернасьонал Лимейра".
Отмечается, что Роналдо и Роберто Карлос намерены заняться развитием регионального футбола в Бразилии, содействовать подготовке игроков для национальной сборной и помогать местным клубам в реорганизации.
"Роналдо и я сейчас покупаем "Интернасьонал Лимейра" вместе с Энрико и двумя нашими партнерами. Я намерен лучше узнать клубы из провинции, чтобы помочь им как в поиске спонсоров, так и в возрождении футбола в регионах до уровня, каким он был в наше время", - приводит слова Роберто Карлоса Marca.
Роберто Карлосу 53 года, он является трехкратным победителем Лиги чемпионов в составе "Реала", также вместе с мадридским клубом он четырежды выиграл чемпионат Испании, трижды - Суперкубок Испании, дважды - Межконтинентальный кубок и один раз - Суперкубок УЕФА. В составе сборной Бразилии Роберто Карлос стал чемпионом мира (2002) и двукратным обладателем Кубка Америки (1997, 1999).
Роналдо 49 лет, он является двукратным чемпионом мира по футболу в составе сборной Бразилии и обладателем двух "Золотых мячей". С 2018 по 2025 год бразилец владел контрольным пакетом акций испанского клуба "Вальядолид".
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