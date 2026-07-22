ФСБ опубликовала видео задержания агента украинских спецслужб с бомбой

Краткий пересказ от РИА ИИ ЦОС ФСБ России опубликовал видео задержания россиянина в метро Петербурга с замаскированной под GPS-трекер бомбой.

Задержанный передавал украинским спецслужбам разведданные о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса и планировал забрать самодельное взрывное устройство.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия для установления лиц, причастных к диверсионно-террористической деятельности.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России опубликовал видео задержания россиянина в метро Петербурга, у которого была замаскирована под GPS-трекер бомба.

В среду ЦОС ФСБ сообщил, что в Санкт-Петербурге пресечена противоправная деятельность гражданина России, передававшего украинским спецслужбам разведданные о сотрудниках оборонно-промышленного комплекса и планировавшего забрать из схрона самодельное взрывное устройство для его последующей закладки под автомобиль одного из сотрудников регионального предприятия ОПК.

На опубликованных кадрах видно, как сотрудник метрополитена попросил пассажира пройти на досмотр. С помощью интроскопа было выявлено, что у юноши в рюкзаке есть самодельная взрывчатка, которая замаскирована под GPS-трекер.