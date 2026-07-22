Месси, Мбаппе и Возинья вошли в символическую сборную ЧМ-2026

Чемпионат мира впервые проходил с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики - с 11 июня по 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Аргентины со счетом 1:0 (дополнительное время). Бронзовые медали завоевали англичане, обыгравшие французов (6:4) в матче за третье место. Мбаппе с 10 голами во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром турнира.