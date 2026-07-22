Месси, Мбаппе и Возинья вошли в символическую сборную ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФИФА опубликовала символическую сборную чемпионата мира 2026 года.
- Чемпионом мира стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Аргентины со счетом 1:0 (дополнительное время).
- Килиан Мбаппе с 10 голами во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром турнира.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем сайте символическую сборную чемпионата мира 2026 года.
Команда, выбранная голосованием болельщиков, выглядит следующим образом:
вратарь: Возинья (Кабо-Верде);
защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания);
полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия);
нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Холанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).
Чемпионат мира впервые проходил с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики - с 11 июня по 19 июля. Чемпионом мира стала сборная Испании, обыгравшая в финале команду Аргентины со счетом 1:0 (дополнительное время). Бронзовые медали завоевали англичане, обыгравшие французов (6:4) в матче за третье место. Мбаппе с 10 голами во второй раз в карьере стал лучшим бомбардиром турнира.