Дегтярев заявил, что в ФИФА понимают необходимость возвращения России

"В футболе переговорный процесс не останавливался. Надо сказать, что в целом есть хорошее видение и понимание у руководства ФИФА, что надо Россию возвращать. Упираемся пока в европейские дебри, называемые УЕФА", - приводит слова Дегтярева "Комсомольская правда".

"Я здесь не хотел бы комментировать, потому что мое слово тяжелое. Сейчас скажешь, и все побегут. Я могу лишь сказать, что в шахматах такой маневр принес результат. Федерация шахмат России перешла в Азию. И неплохо себя чувствуют наши шахматисты. Но надо смотреть индивидуально во всех видах. В футболе же думаю, что судебная перспектива, наверное, может быть хорошей. Может быть, это будет даже облегчением для некоторых международных чиновников, которые не могут проломить свои собственные внутренние всякие исполкомы, советы и так далее", - сказал Дегтярев.