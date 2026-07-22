Дегтярев заявил, что в ФИФА понимают необходимость возвращения России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что ФИФА понимает необходимость возвращения российских команд к международным соревнованиям.
- Возвращение российских команд упирается в позицию УЕФА.
- Дегтярев, говоря о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола, сослался на опыт Федерации шахмат России, которая перешла в Азию и неплохо себя чувствует.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) понимает необходимость возвращения российских команд к международным соревнованиям, однако вопрос упирается в позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Сборная России осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА
20 июля, 11:55
"В футболе переговорный процесс не останавливался. Надо сказать, что в целом есть хорошее видение и понимание у руководства ФИФА, что надо Россию возвращать. Упираемся пока в европейские дебри, называемые УЕФА", - приводит слова Дегтярева "Комсомольская правда".
Отвечая на вопрос о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), Дегтярев сослался на опыт Федерации шахмат России.
"Я здесь не хотел бы комментировать, потому что мое слово тяжелое. Сейчас скажешь, и все побегут. Я могу лишь сказать, что в шахматах такой маневр принес результат. Федерация шахмат России перешла в Азию. И неплохо себя чувствуют наши шахматисты. Но надо смотреть индивидуально во всех видах. В футболе же думаю, что судебная перспектива, наверное, может быть хорошей. Может быть, это будет даже облегчением для некоторых международных чиновников, которые не могут проломить свои собственные внутренние всякие исполкомы, советы и так далее", - сказал Дегтярев.