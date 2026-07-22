Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев заявил, что в ФИФА понимают необходимость возвращения России - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:29 22.07.2026 (обновлено: 18:48 22.07.2026)
Дегтярев заявил, что в ФИФА понимают необходимость возвращения России

Дегтярев: в ФИФА понимают необходимость возвращения российских команд

© Фото : Министерство спортаМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Министерство спорта
Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что ФИФА понимает необходимость возвращения российских команд к международным соревнованиям.
  • Возвращение российских команд упирается в позицию УЕФА.
  • Дегтярев, говоря о возможном переходе Российского футбольного союза в Азиатскую конфедерацию футбола, сослался на опыт Федерации шахмат России, которая перешла в Азию и неплохо себя чувствует.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Международная федерация футбола (ФИФА) понимает необходимость возвращения российских команд к международным соревнованиям, однако вопрос упирается в позицию Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В феврале 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине.
Валерий Карпин - РИА Новости, 1920, 20.07.2026
Сборная России осталась на 35-м месте в рейтинге ФИФА
20 июля, 11:55
"В футболе переговорный процесс не останавливался. Надо сказать, что в целом есть хорошее видение и понимание у руководства ФИФА, что надо Россию возвращать. Упираемся пока в европейские дебри, называемые УЕФА", - приводит слова Дегтярева "Комсомольская правда".
Отвечая на вопрос о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК), Дегтярев сослался на опыт Федерации шахмат России.
"Я здесь не хотел бы комментировать, потому что мое слово тяжелое. Сейчас скажешь, и все побегут. Я могу лишь сказать, что в шахматах такой маневр принес результат. Федерация шахмат России перешла в Азию. И неплохо себя чувствуют наши шахматисты. Но надо смотреть индивидуально во всех видах. В футболе же думаю, что судебная перспектива, наверное, может быть хорошей. Может быть, это будет даже облегчением для некоторых международных чиновников, которые не могут проломить свои собственные внутренние всякие исполкомы, советы и так далее", - сказал Дегтярев.
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Решение МОК не повлияет на допуск футболистов, заявил Колосков
7 июля, 20:35
 
ФутболСпортРоссияУкраинаАзияМихаил ДегтяревМеждународная федерация футбола (ФИФА)Олимпийский комитет России (ОКР)Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нефтчи
    Динамо Мн
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Омония
    Кайрат
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Истанбул Башакшехир
    Интер Турку
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рейнджерс
    Сент-Этьен
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Zeleznicar Pancevo
    Брага
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала