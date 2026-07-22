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Время пошло: распад ЕС неминуем — и в самом ближайшем будущем - РИА Новости, 22.07.2026
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08:00 22.07.2026 (обновлено: 08:01 22.07.2026)

Время пошло: распад ЕС неминуем — и в самом ближайшем будущем

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
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Елена Караева
Елена Караева
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Европейская политическая деменция — в полный рост. Истеблишмент Старого Света забыл, что летом бывает страшная жара. Осенью — проливные дожди, даже ливни, да еще по несколько дней кряду. Зимой — очень холодно. Плюс дикие снегопады. И даже весна подбрасывает разные метеосюрпризы.
Но поскольку Альцгеймер в разгаре, то садовники ЕС, думающие, что они все живут в Эдеме, ежемесячно обо всем этом забывают.
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Нынешние недели — не исключение. Да, западный субконтинент накрывал уже трижды мощный антициклон. Да, среднесуточные температуры были высокими. Но, граждане, мы ж в июле тут. Не в ноябре. И даже не в октябре. Мы все живем в летнем мареве. Потому что летом стоят именно такие погоды.
Именно такие погоды этим летом на субконтиненте привели к кратному росту смертности. Почему? Потому что в ЕС практически запрещены (ну, или крайне сложны даже на уровне получения разрешения для установки) кондиционеры. К тому же это еще и долго. И очень дорого. Ну и к тому же кто такие эти смерды, чтобы наслаждаться прохладой, когда за окнами плюс 36 по Цельсию? Никто. Садитесь, пятерка. Квартиры с климат-контролем и прочими сплит-системами — высший, недоступный обывателю люксовый уровень жизни.
В мансардах, "под крышами Монмартра" и прочих фешенебельных кварталов европейских столиц люди поджаривались заживо. Вне зависимости от возраста. Старики. Пожилые женщины. Те, кто достиг среднего возраста. При плюс сорока градусах — потому что накаляется крыша — сердечный приступ настигает всех без исключения.
"Монд", та самая газетенка, что пытается постоянно объяснить всем, что мы, русские, есть "варвары", нарисовала картину маслом, как живут французы под палящем солнцем сатаны*.
Как беременные задыхаются даже в родильных палатах (там термометр застыл на отметке плюс 32 градуса), а дышать категорически нечем. Как парижская семья не знала, как укачать их месячного ребенка, который не мог спать в своей детской, ставшей натуральной духовкой.
Погодные явления для Европы оказываются тихими, но уверенно действующими природными убийцами: от зноя, лесных пожаров, от ливней и затоплений, от того, что никакие экстренные службы не успевают на вызовы, европейцы гибнут. Не сотнями. А тысячами. Десятками тысяч.
И никакие власти, никакой Макрон и ни разу Мерц не вываливаются в соцсети с интервью, где прозвучало бы хоть одно слово сожаления о гибели людей, к которой евровласти имеют самое прямое отношение.
Они допустили, точнее, они сделали все, чтобы люди поджаривались. Потому что все деньги, которые могли быть ассигнованы на сплит-системы в больницах и клиниках, все средства, которые могли быть потрачены на установку ставен в старых домах (потому что это тоже очень долго и очень дорого), все финансы, которые могли быть выделены на хотя бы сохранение неких остатков того, что сегодня называется "европейская цивилизация", были отправлены киевским. Чтобы уже те убивали русских.
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Но жизнь — это сложная штука, как мы знаем. И гибнуть оттого, что европейских денег на них нет, стали сами европейцы. Не только пожилые. Не только ослабленные. И не только больные.
Умирать стали новорожденные. Как раз при родах. И сразу после того, как появились на свет. Цифры младенческой смертности в упомянутой Франции (с ее когда-то, по оценке ВОЗ, лучшей системой здравоохранения в мире) растут последние четыре года. Растут, поскольку не строятся новые неонатальные центры, в роддомах частенько санитарный ад, женщин, едва родивших, вышвыривают, едва у тех отошел послед. Причина та же — нет денег.
Такова система политических приоритетов тех, кто сегодня правит Европой и в Европе. Им важнее война с нами — до полного нашего уничтожения, чем спасение их же собственных маленьких граждан.
Европа, эта дыра даже уже не третьего, а двадцать третьего мира, закономерно пожинает плоды собственной русофобии.
Но поскольку там давно рулит деменция и мало кто помнит один примечательный, прямо связанный с деторождением факт, напомним его здесь и сейчас.
Сегодня знаменитый и признанный, а полвека назад начинающий исследователь Эммануэль Тодд (он, кстати, француз), анализируя показатели младенческой смертности в Советском Союзе за 1970-1974 годы, обратил внимание, что цифры выросли. Тодд составил формулу, подкрепив ее расчетами, и сделал вывод, что СССР осталось жить примерно полтора десятилетия.
Он не ошибся в выводах. Советский Союз рухнул в результате системного кризиса, недофинансирования социальной сферы и прикладной науки.
Европе (не потому, что нам нравится это говорить, а потому, что таковы математически измеряемые величины деградации) в ее нынешнем состоянии продвинутой деменции жить осталось значительно меньше. Потому что ни цифры, ни реальность обмануть невозможно. Так что запомните этот твит. Время уже пошло!
* Международное движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено.
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