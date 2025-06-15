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Ученый, предсказавший распад СССР, снова не ошибся - РИА Новости, 15.06.2025
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10:12 15.06.2025
https://ria.ru/20250615/todd-2022287872.html
Ученый, предсказавший распад СССР, снова не ошибся
Ученый, предсказавший распад СССР, снова не ошибся - РИА Новости, 15.06.2025
Ученый, предсказавший распад СССР, снова не ошибся
Французский демограф Эммануэль Тодд прославился в 1976 году, когда предсказал распад Советского Союза. Тогда его считали сумасшедшим — через 15 лет все... РИА Новости, 15.06.2025
2025-06-15T10:12:00+03:00
2025-06-15T10:12:00+03:00
в мире
россия
сша
ссср
эммануэль макрон
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Французский демограф Эммануэль Тодд прославился в 1976 году, когда предсказал распад Советского Союза. Тогда его считали сумасшедшим — через 15 лет все убедились в его правоте. Год назад "пророк Тодд" выпустил книгу "Поражение Запада" с новыми мрачными прогнозами. Что он предсказал на этот раз? И почему его слова снова начинают сбываться?Парень, который увидел будущееВ середине семидесятых, когда СССР казался нерушимой сверхдержавой, молодой французский исследователь делал странные выводы из детской смертности. Эммануэль Тодд заметил — в Советском Союзе этот показатель растет, а потом статистику вообще засекретили."Мой прогноз о том, что у Советского Союза нет будущего, я основывал на данных о детской смертности", — объяснял ученый в интервью французскому изданию. Логика была проста: общество, которое не может сохранить жизни детей, обречено на исчезновение.Эссе "Окончательный крах" принесло автору славу пророка. В отличие от политологов, которые просто "ванговали" по политическим мотивам, Тодд подвел под предсказание научную базу. И точно угадал даже временные рамки — 10-15 лет.Диагноз протестантского мираСегодня 74-летний демограф ставит аналогичный диагноз Западу. В книге "Поражение Запада" он анализирует упадок через призму исчезновения протестантской этики."Есть связь между подъемом экономики в Европе и США и расцветом протестантизма", — утверждает ученый в интервью испанскому изданию. Протестанты должны были читать Библию, поэтому массово учились грамоте. А грамотность рождала экономическую эффективность.Но главное — особая психология труда. Протестанты работали не ради денег, а чтобы доказать Богу свою избранность. "У тебя Бог в подсознании говорит — работай усердно", — объясняет исследователь.Теперь протестантизм умер, и Запад потерял трудовую этику. Результат — бегство от физического труда, фиктивный ВВП и деградация образования.Экономика липовых цифрТодд безжалостно препарирует западную экономику. США начали публиковать фальшивую отчетность, "искусственно раздувая показатели ВВП", утверждает он. Остальные страны подхватили эту практику.Результат впечатляет: госдолг США, Японии, Испании превышает размер их годового ВВП. Для сравнения — российский госдолг составляет 11% ВВП."Они отправили промышленность в страны, где люди не умели читать и писать", — констатирует ученый. Погнавшись за дешевой рабочей силой, Запад потерял собственные производственные мощности и стал зависимым от остального мира.Особенно болезненно французский исследователь пишет о Великобритании — стране, которой многим обязан. "Мне было сложно критиковать происходящее в Британии, я не мог этого видеть", — признается Тодд.Армия без снарядовПромышленный упадок больно ударил по военным возможностям. "Их неспособность производить всякие товары, включая оружие, необходимое для войн", — отмечает демограф.Парадокс современности: страны, тратящие сотни миллиардов на оборону, не могут наладить производство простых снарядов. А Россия, по словам Тодда, "способна производить больше оружия, чем Запад".Ученый написал книгу летом 2024 года, во время украинского контрнаступления. Западные эксперты обещали прорыв до Крыма, но французский исследователь скептически заметил: "Это контрнаступление существовало только в головах людей из Пентагона и британцев".Россия как антипод ЗападаРоссийскую модель Тодд описывает как полную противоположность западной. "Россия является авторитарной демократией с четкой консервативной идеологией", — констатирует он, подчеркивая свою объективность: "Я не путинофил и не путинофоб, а серьезный аналитик".Цифры роста России он называет "головокружительными" и отмечает технологическое развитие страны. "На Западе, как только предполагаешь, что у Путина есть интеллект, тебя назовут пропутинским", — сетует ученый.Особенно болезненной для Запада стала поддержка России со стороны незападного мира. "Очень легко увидеть, что люди во всех странах остального мира ненавидят нас и боятся нас одновременно", — резюмирует Тодд.Самый глупый президент в миреОтдельной критики удостоился Эммануэль Макрон за заявления о дальнобойных ракетах по России. "Макрон — самый тупой президент в мире, который не имеет понятия, что делает", — не сдерживается французский ученый.Путин предупредил, что удары западными ракетами по российской территории будут расценены как объявление войны — у Украины нет технических возможностей самостоятельно их применять. "А тут появляется Макрон и говорит, что ракеты будут использованы", — возмущается исследователь.По мнению Тодда, подобная иррациональность — прямое следствие утраты протестантской этики. "Англосаксы больше не имеют рационального подхода, а придерживаются нигилизма", — диагностирует он.Сбывается по всем фронтамГод спустя многие предсказания Тодда начинают сбываться. Российская армия действительно медленно, но неуклонно продвигается. Западные страны испытывают трудности с производством боеприпасов. Санкции не принесли ожидаемого эффекта.Незападный мир демонстрирует нейтралитет или даже симпатию к России. Саудовская Аравия договаривается с Москвой о нефти, Индия наращивает торговлю, Китай укрепляет партнерство."Поражение Украины неизбежно, и это будет поражением Запада", — предсказывал французский демограф. Пока его прогнозы выглядят не менее точными, чем предсказание краха СССР полвека назад.Получается, что ученый, который разглядел закат советской империи через детскую смертность, теперь видит закат западной гегемонии через исчезновение трудовой этики. Время покажет, прав ли "пророк Тодд" во этот раз.
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в мире, россия, сша, ссср, эммануэль макрон
В мире, Россия, США, СССР, Эммануэль Макрон

Ученый, предсказавший распад СССР, снова не ошибся

© РИА Новости / Олег Ласточкин | Перейти в медиабанкМитинг на Манежной площади, организованный РКРП и движением "Трудовая Россия", названный "Всенародным Вече советских народов", в годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР
Митинг на Манежной площади, организованный РКРП и движением Трудовая Россия, названный Всенародным Вече советских народов, в годовщину Всесоюзного референдума о сохранении СССР - РИА Новости, 1920, 15.06.2025
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Французский демограф Эммануэль Тодд прославился в 1976 году, когда предсказал распад Советского Союза. Тогда его считали сумасшедшим — через 15 лет все убедились в его правоте. Год назад "пророк Тодд" выпустил книгу "Поражение Запада" с новыми мрачными прогнозами. Что он предсказал на этот раз? И почему его слова снова начинают сбываться?

Парень, который увидел будущее

В середине семидесятых, когда СССР казался нерушимой сверхдержавой, молодой французский исследователь делал странные выводы из детской смертности. Эммануэль Тодд заметил — в Советском Союзе этот показатель растет, а потом статистику вообще засекретили.
"Мой прогноз о том, что у Советского Союза нет будущего, я основывал на данных о детской смертности", — объяснял ученый в интервью французскому изданию. Логика была проста: общество, которое не может сохранить жизни детей, обречено на исчезновение.
Эссе "Окончательный крах" принесло автору славу пророка. В отличие от политологов, которые просто "ванговали" по политическим мотивам, Тодд подвел под предсказание научную базу. И точно угадал даже временные рамки — 10-15 лет.
© Getty Images / Sergio GaudentiЭммануэль Тодд
Эммануэль Тодд - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Sergio Gaudenti
Эммануэль Тодд

Диагноз протестантского мира

Сегодня 74-летний демограф ставит аналогичный диагноз Западу. В книге "Поражение Запада" он анализирует упадок через призму исчезновения протестантской этики.
"Есть связь между подъемом экономики в Европе и США и расцветом протестантизма", — утверждает ученый в интервью испанскому изданию. Протестанты должны были читать Библию, поэтому массово учились грамоте. А грамотность рождала экономическую эффективность.
Но главное — особая психология труда. Протестанты работали не ради денег, а чтобы доказать Богу свою избранность. "У тебя Бог в подсознании говорит — работай усердно", — объясняет исследователь.
Теперь протестантизм умер, и Запад потерял трудовую этику. Результат — бегство от физического труда, фиктивный ВВП и деградация образования.
© Getty Images / gorodenkoffЧеловек в церкви
Человек в церкви - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / gorodenkoff
Человек в церкви

Экономика липовых цифр

Тодд безжалостно препарирует западную экономику. США начали публиковать фальшивую отчетность, "искусственно раздувая показатели ВВП", утверждает он. Остальные страны подхватили эту практику.
Результат впечатляет: госдолг США, Японии, Испании превышает размер их годового ВВП. Для сравнения — российский госдолг составляет 11% ВВП.
"Они отправили промышленность в страны, где люди не умели читать и писать", — констатирует ученый. Погнавшись за дешевой рабочей силой, Запад потерял собственные производственные мощности и стал зависимым от остального мира.
Особенно болезненно французский исследователь пишет о Великобритании — стране, которой многим обязан. "Мне было сложно критиковать происходящее в Британии, я не мог этого видеть", — признается Тодд.
© Getty Images / Spencer PlattБездомный перед Нью-Йоркской фондовой биржей
Бездомный перед Нью-Йоркской фондовой биржей - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Spencer Platt
Бездомный перед Нью-Йоркской фондовой биржей

Армия без снарядов

Промышленный упадок больно ударил по военным возможностям. "Их неспособность производить всякие товары, включая оружие, необходимое для войн", — отмечает демограф.
Парадокс современности: страны, тратящие сотни миллиардов на оборону, не могут наладить производство простых снарядов. А Россия, по словам Тодда, "способна производить больше оружия, чем Запад".
Ученый написал книгу летом 2024 года, во время украинского контрнаступления. Западные эксперты обещали прорыв до Крыма, но французский исследователь скептически заметил: "Это контрнаступление существовало только в головах людей из Пентагона и британцев".
© AP Photo / Alex BrandonПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США

Россия как антипод Запада

Российскую модель Тодд описывает как полную противоположность западной. "Россия является авторитарной демократией с четкой консервативной идеологией", — констатирует он, подчеркивая свою объективность: "Я не путинофил и не путинофоб, а серьезный аналитик".
Цифры роста России он называет "головокружительными" и отмечает технологическое развитие страны. "На Западе, как только предполагаешь, что у Путина есть интеллект, тебя назовут пропутинским", — сетует ученый.
Особенно болезненной для Запада стала поддержка России со стороны незападного мира. "Очень легко увидеть, что люди во всех странах остального мира ненавидят нас и боятся нас одновременно", — резюмирует Тодд.
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкСовместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС

Самый глупый президент в мире

Отдельной критики удостоился Эммануэль Макрон за заявления о дальнобойных ракетах по России. "Макрон — самый тупой президент в мире, который не имеет понятия, что делает", — не сдерживается французский ученый.
Путин предупредил, что удары западными ракетами по российской территории будут расценены как объявление войны — у Украины нет технических возможностей самостоятельно их применять. "А тут появляется Макрон и говорит, что ракеты будут использованы", — возмущается исследователь.
По мнению Тодда, подобная иррациональность — прямое следствие утраты протестантской этики. "Англосаксы больше не имеют рационального подхода, а придерживаются нигилизма", — диагностирует он.
© Getty Images / WPA PoolЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / WPA Pool
Эммануэль Макрон

Сбывается по всем фронтам

Год спустя многие предсказания Тодда начинают сбываться. Российская армия действительно медленно, но неуклонно продвигается. Западные страны испытывают трудности с производством боеприпасов. Санкции не принесли ожидаемого эффекта.
Незападный мир демонстрирует нейтралитет или даже симпатию к России. Саудовская Аравия договаривается с Москвой о нефти, Индия наращивает торговлю, Китай укрепляет партнерство.
"Поражение Украины неизбежно, и это будет поражением Запада", — предсказывал французский демограф. Пока его прогнозы выглядят не менее точными, чем предсказание краха СССР полвека назад.
Получается, что ученый, который разглядел закат советской империи через детскую смертность, теперь видит закат западной гегемонии через исчезновение трудовой этики. Время покажет, прав ли "пророк Тодд" во этот раз.
© Getty Images / Ulf ANDERSENЭммануэль Тодд
Эммануэль Тодд - РИА Новости, 1920, 11.06.2025
© Getty Images / Ulf ANDERSEN
Эммануэль Тодд
 
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