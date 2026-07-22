В Госдуме предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ.

Если результат пересдачи будет ниже первоначального или не достигнет минимального количества баллов, первоначальный результат сохранится для целей прохождения ГИА и поступления в вузы.

Инициатива направлена на предоставление выпускникам возможности исправить неудачный результат без риска ухудшения их положения.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

"Считаем необходимым внести изменения… предусмотрев, что после пересдачи ЕГЭ в дополнительный день действительным признается наиболее высокий результат, полученный выпускником по соответствующему учебному предмету в текущем году", - сказано в обращении.

По словам депутатов, если результат пересдачи ниже первоначального либо не достигает установленного минимального количества баллов, первоначальный результат должен сохранять действие для целей прохождения ГИА и поступления в вузы.