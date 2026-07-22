В Госдуме предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ.
- Если результат пересдачи будет ниже первоначального или не достигнет минимального количества баллов, первоначальный результат сохранится для целей прохождения ГИА и поступления в вузы.
- Инициатива направлена на предоставление выпускникам возможности исправить неудачный результат без риска ухудшения их положения.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым внести изменения… предусмотрев, что после пересдачи ЕГЭ в дополнительный день действительным признается наиболее высокий результат, полученный выпускником по соответствующему учебному предмету в текущем году", - сказано в обращении.
По словам депутатов, если результат пересдачи ниже первоначального либо не достигает установленного минимального количества баллов, первоначальный результат должен сохранять действие для целей прохождения ГИА и поступления в вузы.
Реализация инициативы, по мнению ее авторов, позволит сохранить основное назначение пересдачи - предоставить выпускнику возможность исправить неудачный результат, - одновременно устранив риск ухудшения его положения.