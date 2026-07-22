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В Госдуме предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ - РИА Новости, 22.07.2026
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11:32 22.07.2026 (обновлено: 11:35 22.07.2026)
В Госдуме предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ

"Новые люди" предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ

© РИА Новости / Александр АлпаткинЕГЭ
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Александр Алпаткин
ЕГЭ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ.
  • Если результат пересдачи будет ниже первоначального или не достигнет минимального количества баллов, первоначальный результат сохранится для целей прохождения ГИА и поступления в вузы.
  • Инициатива направлена на предоставление выпускникам возможности исправить неудачный результат без риска ухудшения их положения.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы из фракции "Новые люди" предложили засчитывать лучший результат при пересдаче ЕГЭ.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Считаем необходимым внести изменения… предусмотрев, что после пересдачи ЕГЭ в дополнительный день действительным признается наиболее высокий результат, полученный выпускником по соответствующему учебному предмету в текущем году", - сказано в обращении.
По словам депутатов, если результат пересдачи ниже первоначального либо не достигает установленного минимального количества баллов, первоначальный результат должен сохранять действие для целей прохождения ГИА и поступления в вузы.
Реализация инициативы, по мнению ее авторов, позволит сохранить основное назначение пересдачи - предоставить выпускнику возможность исправить неудачный результат, - одновременно устранив риск ухудшения его положения.
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