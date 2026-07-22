Жена нового главкома ВСУ издевалась в соцсетях над Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жена нового главкома ВСУ Драпатая размещала издевательские посты про Зеленского.
- В своих публикациях она намекала на его наркозависимость и призывала отправить его в армию.
- После прихода Зеленского к власти Драпатая прекратила его критику в соцсетях.
МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Жена нового главкома ВСУ Михаила Драпатого Юлия размещала в соцсетях издевательские посты про Владимира Зеленского, выяснило РИА Новости.
"Язык не знаю. В бога не верю. В армии не был. И вам ничего не обещал", — написано рядом с фото ухмыляющегося Зеленского на одной из картинок, опубликованных в 2019 году.
Скриншот страницы жены нового главкома ВСУ Юлии Драпатой в Facebook**
Скриншот страницы жены нового главкома ВСУ Юлии Драпатой в Facebook**
В другой публикации она намекает на его наркозависимость: над нарисованным листом марихуаны написано "план" Зеленского", а над логотипом НАТО — "план Порошенко*". Последнего Драпатая поддерживала во многих своих постах.
А до этого она разместила призыв отправить Зеленского в армию, от которой его якобы "отмазал" отец-профессор. Однако после его прихода к власти Драпатая прекратила критику в социальных сетях.
Скриншот страницы жены нового главкома ВСУ Юлии Драпатой в Facebook**
Скриншот страницы жены нового главкома ВСУ Юлии Драпатой в Facebook**
Зеленский назначил Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ накануне. Этому предшествовала волна протестов в Киеве и других городах против его предшественника Алекандра Сырского и в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова. Последнего Верховная рада отправила в отставку на прошлой неделе, когда глава киевского режима решил в очередной раз сменить правительство.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.