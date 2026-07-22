"Надоело ждать": Авербух высказался о шансах "Динамо" в новом сезоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илья Авербух призвал футболистов московского "Динамо" поскорее выиграть чемпионат России.
- Голкипер "Динамо" Игорь Лещук заявил, что команда устала ждать чемпионства.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Серебряный призер Олимпийских игр 2002 года в танцах на льду продюсер и хореограф Илья Авербух призвал футболистов московского "Динамо" поскорее выиграть чемпионат России.
"Динамо" в сердце. Когда я выходил на лед, был юным динамовцем. Это мотор, это навсегда. Ребят, давайте, выигрывайте, надоело ждать! Вы красивые, все у вас есть, стадион прекрасный, ждем побед", - сказал Авербух на презентации новой формы "Динамо" в ГУМе.
Голкипер "бело-голубых" Игорь Лещук также заявил, что команда устала ждать чемпионства.
"Устали без побед. Тоже хотим трофеев. Будем к этому стремиться", - сказал вратарь.
"Динамо" ни разу не выигрывало чемпионат России. Последний раз клуб становился чемпионом страны весной 1976 года. Последним трофеем команды остается Кубок России, завоеванный в 1995 году.