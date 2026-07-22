Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович заявил, что качество формы футбольного клуба "Динамо" опережает качество игры команды.
- Председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев отметил, что узор в виде буквы V на форме символизирует Викторию, победу, и подчеркнул продуктивное сотрудничество клуба с компанией Bosco.
- Михаил Куснирович, председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi и давний болельщик "Динамо", выразил надежду, что в новой форме и под руководством Сандро Шварца клуб станет чемпионом.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Качество формы московского футбольного клуба "Динамо" пока опережает качество игры команды, заявил журналистам председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу, член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович.
25 июля 2026 • начало в 14:00
Матч не начался
"Качество формы пока опережает качество игры. Но хочется, чтобы в субботу все было по-другому. Мы как можем, будем помогать", - сказал Гершкович.
"У "Динамо" самая красивая форма. Остается только золотые медали выиграть, и все", - добавил бывший футболист и экс-тренер клуба Юрий Семин.
Председатель совета директоров московского футбольного клуба "Динамо" Александр Ивлев отметил, что узор в виде буквы V на форме символизирует Викторию, победу.
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"Можно однозначно сказать, что наше взаимодействие с компанией Bosco, которое началось в 2023 году, продуктивно и эффективно. Важно, что все для клуба делается с душой, потому что Михаил Эрнестович (Куснирович) - давний болельщик "Динамо". Дизайн во многом напоминает наш классический ромб. Надеемся, что новую экипировку команда поддержит таким же ярким и красивым футболом. Резервная форма выполнена в фиолетовом цвете. Например, резервная форма Барселоны салатового цвета", - сказал он.
Председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович выразил надежду, что в новой форме и под руководством Сандро Шварца клуб станет чемпионом. "Мне как болельщику "Динамо" на протяжении долгих лет, кажется, что главное - чтобы она была фартовой. Если она поможет завоевать высокое место, это будет большая радость. На стадионе, когда я был маленьким, была одна кричалка: "Динамо" - чемпион. Вот и все. Но главное, чтобы игра была интересной и хорошей. Надеюсь, Шварц станет хорошим выбором для реализации этого. Мне как производителю хотелось бы, чтобы ребята в этой победоносной форме красовались не один раз", - заключил он.
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