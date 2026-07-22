Гершкович высказался о форме "Динамо"

"Можно однозначно сказать, что наше взаимодействие с компанией Bosco, которое началось в 2023 году, продуктивно и эффективно. Важно, что все для клуба делается с душой, потому что Михаил Эрнестович (Куснирович) - давний болельщик "Динамо". Дизайн во многом напоминает наш классический ромб. Надеемся, что новую экипировку команда поддержит таким же ярким и красивым футболом. Резервная форма выполнена в фиолетовом цвете. Например, резервная форма Барселоны салатового цвета", - сказал он.

Председатель координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович выразил надежду, что в новой форме и под руководством Сандро Шварца клуб станет чемпионом. "Мне как болельщику "Динамо" на протяжении долгих лет, кажется, что главное - чтобы она была фартовой. Если она поможет завоевать высокое место, это будет большая радость. На стадионе, когда я был маленьким, была одна кричалка: "Динамо" - чемпион. Вот и все. Но главное, чтобы игра была интересной и хорошей. Надеюсь, Шварц станет хорошим выбором для реализации этого. Мне как производителю хотелось бы, чтобы ребята в этой победоносной форме красовались не один раз", - заключил он.