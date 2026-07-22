В Петербурге девочке в "маске Бэтмена" провели заключительную операцию

Краткий пересказ от РИА ИИ Девочке Луне Феннер, известной как "ребенок в маске Бэтмена", успешно провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов.

Операция началась в 10:30 и прошла как планировалось.

Ранее Луна прошла этап имплантации четырех тканевых экспандеров и лечение было завершено на 80 процентов.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Девочке из США Луне Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена", в среду успешно проведена заключительная операция по удалению остатков невуса и рубцов, сообщили РИА Новости в частной клинике, где лечится Луна.

"Операция по удалению остатков невуса и рубцов началась в 10.30 и только что закончилась. Все прошло как планировалось", – сказала собеседница агентства.

В конце мая мама Луны Кэрол сообщала, что девочка вышла из больницы после имплантации четырех тканевых экспандеров, которые будут постепенно заполняться. После их полного заполнения предстояла основная операция, которая прошла в среду.

В июле 2025 года лечащий врач Феннер Ольга Филиппова рассказывала РИА Новости, что лечение девочки завершено на 80%. Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.