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В Петербурге девочке в "маске Бэтмена" провели заключительную операцию - РИА Новости, 22.07.2026
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16:58 22.07.2026
В Петербурге девочке в "маске Бэтмена" провели заключительную операцию

В Петербурге девочке в "маске Бэтмена" успешно провели заключительную операцию

© Фото : Гигантский Невус | ЛечениеДевочка из США Луна Феннер
Девочка из США Луна Феннер - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Гигантский Невус | Лечение
Девочка из США Луна Феннер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девочке Луне Феннер, известной как "ребенок в маске Бэтмена", успешно провели заключительную операцию по удалению остатков невуса и рубцов.
  • Операция началась в 10:30 и прошла как планировалось.
  • Ранее Луна прошла этап имплантации четырех тканевых экспандеров и лечение было завершено на 80 процентов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 июл - РИА Новости. Девочке из США Луне Феннер, которую из-за врожденного гигантского родимого пятна на лице прозвали ребенком в "маске Бэтмена", в среду успешно проведена заключительная операция по удалению остатков невуса и рубцов, сообщили РИА Новости в частной клинике, где лечится Луна.
"Операция по удалению остатков невуса и рубцов началась в 10.30 и только что закончилась. Все прошло как планировалось", – сказала собеседница агентства.
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В конце мая мама Луны Кэрол сообщала, что девочка вышла из больницы после имплантации четырех тканевых экспандеров, которые будут постепенно заполняться. После их полного заполнения предстояла основная операция, которая прошла в среду.
В июле 2025 года лечащий врач Феннер Ольга Филиппова рассказывала РИА Новости, что лечение девочки завершено на 80%. Луна с родителями в третий раз приехала в Санкт-Петербург в ночь на 20 мая.
Феннер появилась на свет с огромным черным родимым пятном (гигантским меланоцитарным невусом), покрывающим почти все лицо, его прозвали в интернете "маской Бэтмена". Американские врачи отказали родителям в лечении, обозначив трудновыполнимую программу операций, но семье предложили свои услуги российские медики.
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