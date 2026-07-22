"Англичанин гадит": Дегтярев прошелся по World Athletics из-за недопуска

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр спорта РФ Михаил Дегтярев назвал международные федерации биатлона (IBU) и легкой атлетики (World Athletics) наиболее радикальными в вопросе санкций против российских спортсменов.

Российские биатлонисты и легкоатлеты отстранены от международных турниров с 2022 года, и ведутся судебные разбирательства в Спортивном арбитражном суде (CAS) против World Athletics и IBU.

Исполком МОК временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации по ограничению участия российских спортсменов, несмотря на протесты некоторых стран.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев назвал международные федерации биатлона (IBU) и легкой атлетики (World Athletics) самыми отмороженными в вопросе санкций в отношении российских спортсменов.

Российские биатлонисты и легкоатлеты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. В июле Дегтярев заявил в колонке для РИА Новости, что существуют хорошие судебные перспективы по искам в Спортивном арбитражном суде (CAS) к World Athletics и IBU.

"Биатлон и легкая атлетика - это самые отмороженные. По биатлону мы уже в суде, там идет разбирательство. По легкой атлетике ждали июльского совета World Athletics. Решения совета для нас отрицательные. И теперь уже юридически мы имеем все возможности эти решения оспаривать. С иском туда идет Всероссийская федерация легкой атлетики. Плюс мы поддерживаем отдельно российских атлетов, которые идут в суд в индивидуальном порядке. Наши швейцарские адвокаты работают", - приводит слова Дегтярева "Комсомольская правда".

« "Надо понимать, что в легкой атлетике негатив к нам - это личное. Президент этой организации Себастьян Коу баллотировался на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК) и проиграл с треском нынешнему президенту организации. И, видно, подгаживает. Как говорят? "Англичанка гадит"? Вот сейчас гадит англичанин. Конечно, МОК свой авторитет будет отстаивать. Где-то публично, где-то непублично, тихо", - подчеркнул глава ведомства.

Исполком МОК 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России (ОКР) и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов. Позднее Эстония с восемью странами-партнерами обратилась к еврокомиссару по спорту Гленну Микаллефу с требованием перестать финансировать спортивные организации, которые допустили россиян. В ответ на это МОК заявил, что не изменит свою позицию по России.