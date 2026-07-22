Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В России полностью запустили крупнейшую ветроэлектростанцию в стране

Краткий пересказ от РИА ИИ В Дагестане торжественно введена в эксплуатацию Новолакская ветроэлектростанция — крупнейший ветропарк в России.

Ветропарк способен обеспечить энергетические потребности порядка 240 тысяч домохозяйств или около 9% потребностей всей республики в электроэнергии.

Руководитель региона отметил, что проект дает мощный импульс социально-экономическому развитию территорий, создает рабочие места и снижает нагрузку на окружающую среду.

МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Торжественный ввод в эксплуатацию Новолакской ветроэлектростанции, крупнейшего ветропарка в России, состоялся в Дагестане, передает корреспондент РИА Новости.

ВЭС находится на территории Кумторкалинского и Новолакского районов Дагестана , проект реализовало АО "Росатом возобновляемая энергия". На площадке установлено 120 ветроустановок по 2,5 МВт каждая. Общая мощность ветропарка составляет 300 МВт. Плановая среднегодовая выработка – 879 миллиона кВт в час.

По информации пресс-службы "Росатом Возобновляемая энергия", ветропарк способен обеспечить энергетические потребности порядка 240 тысяч домохозяйств, или около 9% потребностей всей республики в электроэнергии.

ВЭС официально запустили врио главы Дагестана Федор Щукин и гендиректор "Росатом Возобновляемая энергия" Григорий Назаров. Руководитель региона отметил, что подобные проекты дают мощный импульс социально-экономическому развитию территорий.

"У нас создаются рабочие места, развивается инфраструктура, увеличиваются налоговые поступления, растет инвестиционная привлекательность региона. Не менее значима и экологическая составляющая нашего проекта. Использование энергии ветра позволяет получать "зеленую" электроэнергию, снижая нагрузку на окружающую среду", – сказал Щукин.