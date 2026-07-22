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В России полностью запустили крупнейшую ветроэлектростанцию в стране - РИА Новости, 22.07.2026
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11:35 22.07.2026 (обновлено: 13:19 22.07.2026)
В России полностью запустили крупнейшую ветроэлектростанцию в стране

В Дагестане полностью запустили крупнейшую ветроэлектростанцию в стране

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Дагестане торжественно введена в эксплуатацию Новолакская ветроэлектростанция — крупнейший ветропарк в России.
  • Ветропарк способен обеспечить энергетические потребности порядка 240 тысяч домохозяйств или около 9% потребностей всей республики в электроэнергии.
  • Руководитель региона отметил, что проект дает мощный импульс социально-экономическому развитию территорий, создает рабочие места и снижает нагрузку на окружающую среду.
МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Торжественный ввод в эксплуатацию Новолакской ветроэлектростанции, крупнейшего ветропарка в России, состоялся в Дагестане, передает корреспондент РИА Новости.
ВЭС находится на территории Кумторкалинского и Новолакского районов Дагестана, проект реализовало АО "Росатом возобновляемая энергия". На площадке установлено 120 ветроустановок по 2,5 МВт каждая. Общая мощность ветропарка составляет 300 МВт. Плановая среднегодовая выработка – 879 миллиона кВт в час.
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По информации пресс-службы "Росатом Возобновляемая энергия", ветропарк способен обеспечить энергетические потребности порядка 240 тысяч домохозяйств, или около 9% потребностей всей республики в электроэнергии.
ВЭС официально запустили врио главы Дагестана Федор Щукин и гендиректор "Росатом Возобновляемая энергия" Григорий Назаров. Руководитель региона отметил, что подобные проекты дают мощный импульс социально-экономическому развитию территорий.
"У нас создаются рабочие места, развивается инфраструктура, увеличиваются налоговые поступления, растет инвестиционная привлекательность региона. Не менее значима и экологическая составляющая нашего проекта. Использование энергии ветра позволяет получать "зеленую" электроэнергию, снижая нагрузку на окружающую среду", – сказал Щукин.
Строительство проводилось в два этапа: первый этап — это 61 ветроустановка суммарной установленной мощностью 152,5 МВт – был введен в эксплуатацию в декабре 2025 года.
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Республика ДагестанГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Федор ЩукинРоссияНоволакский район
 
 
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