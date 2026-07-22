В Дагестане пьяный мужчина напал на полицейского

МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Житель дагестанского Дербента в состоянии опьянения напал на полицейского и разбил боковые зеркала служебного автомобиля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.

"При пресечении противоправных действий и исполнении сотрудниками полиции своих служебных обязанностей подозреваемый оказал сопротивление законным требованиям представителя власти и применил в отношении него насилие, не опасное для жизни и здоровья. Кроме того, он повредил служебный автомобиль полиции, разбив оба боковых зеркала", - говорится в сообщении.