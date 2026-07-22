В Дагестане пьяный мужчина напал на полицейского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Дербента в состоянии опьянения напал на полицейского.
- Подозреваемый повредил служебный автомобиль полиции, разбив оба боковых зеркала.
- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.
МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Житель дагестанского Дербента в состоянии опьянения напал на полицейского и разбил боковые зеркала служебного автомобиля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
По версии следствия, сотрудники полиции прибыли по сообщению о нарушении общественного порядка возле одного из заведений по улице Буйнакского в Дербенте. На месте они обнаружили группу нетрезвых мужчин.
"При пресечении противоправных действий и исполнении сотрудниками полиции своих служебных обязанностей подозреваемый оказал сопротивление законным требованиям представителя власти и применил в отношении него насилие, не опасное для жизни и здоровья. Кроме того, он повредил служебный автомобиль полиции, разбив оба боковых зеркала", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали 25-летнего дебошира и доставили его в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).