Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане пьяный мужчина напал на полицейского - РИА Новости, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 22.07.2026
В Дагестане пьяный мужчина напал на полицейского

В Дербенте пьяный мужчина напал на полицейского

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Дербента в состоянии опьянения напал на полицейского.
  • Подозреваемый повредил служебный автомобиль полиции, разбив оба боковых зеркала.
  • Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.
МАХАЧКАЛА, 22 июл - РИА Новости. Житель дагестанского Дербента в состоянии опьянения напал на полицейского и разбил боковые зеркала служебного автомобиля, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по республике.
По версии следствия, сотрудники полиции прибыли по сообщению о нарушении общественного порядка возле одного из заведений по улице Буйнакского в Дербенте. На месте они обнаружили группу нетрезвых мужчин.
"При пресечении противоправных действий и исполнении сотрудниками полиции своих служебных обязанностей подозреваемый оказал сопротивление законным требованиям представителя власти и применил в отношении него насилие, не опасное для жизни и здоровья. Кроме того, он повредил служебный автомобиль полиции, разбив оба боковых зеркала", - говорится в сообщении.
Полицейские задержали 25-летнего дебошира и доставили его в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
Пьяная водительница в Башкирии прокляла полицейского, который ее задержал - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Башкирии пьяная водительница прокляла полицейского при задержании
12 января, 18:55
 
ПроисшествияДербентРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала