Рейтинг@Mail.ru
Более 50 миллионов россиян посмотрели ЧМ-2026 в прямом эфире и в записи - РИА Новости Спорт, 22.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Поле на Большой спортивной арене Лужники - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:15 22.07.2026
Более 50 миллионов россиян посмотрели ЧМ-2026 в прямом эфире и в записи

Более 50 миллионов россиян старше четырех лет посмотрели трансляции ЧМ-2026

© Фото : TwitterЛоготип чемпионата мира 2026 года
Логотип чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : Twitter
Логотип чемпионата мира 2026 года. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свыше 50 миллионов россиян старше четырех лет посмотрели чемпионат мира по футболу 2026 года на телеканале "Матч ТВ" в прямом эфире и в записи.
  • Охват прямого эфира телетрансляции финального матча между сборными Испании и Аргентины на "Матч ТВ" составил 14,3 миллиона человек.
  • На "Кинопоиске" хотя бы один матч чемпионата мира посмотрели более 8,7 миллиона подписчиков "Яндекс Плюса", а финал — свыше 4,5 миллиона, что стало рекордом для раздела "Спорт" на платформе.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Свыше 50 миллионов россиян старше четырех лет посмотрели чемпионат мира по футболу 2026 года, транслируемый на телеканале "Матч ТВ", в прямом эфире и в записи, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.
«
"Хотя бы одну минуту трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2026 года, показанных на телеканале "Матч ТВ" в прямом эфире и в записи (охват), посмотрело 50,8 миллиона россиян старше четырех лет", - пишет газета со ссылкой на данные компании.
По информации пресс-службы "Матч-ТВ", которые приводит газета, охват прямого эфира телетрансляции финального матча между сборными Испании и Аргентины среди россиян старше четырех лет составил 14,3 миллиона человек.
Также отмечается, что на "Кинопоиске" более двух минут в прямом эфире и в записи хотя бы один матч посмотрели более 8,7 миллиона подписчиков "Яндекс Плюса", финал - свыше 4,5 миллионов, что стало рекордным показателем для раздела "Спорт" на платформе.
Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня на территории трех стран - США, Мексики и Канады. Финальный матч состоялся 19 июля в Нью-Йорке, сборная Испании со счетом 1:0 одержала победу над командой Аргентины.
Дональд Трамп с Кубком мира в финале ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Трамп подставляет ФИФА, а Аргентина бесит фанатов: чем расстроил ЧМ-2026?
21 июля, 15:03
 
ФутболИспанияАргентинаСШАКинопоискЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Нефтчи
    Динамо Мн
    2
    4
  • Футбол
    Завершен
    Омония
    Кайрат
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Истанбул Башакшехир
    Интер Турку
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Рейнджерс
    Сент-Этьен
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жил Висенте
    Порту
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Zeleznicar Pancevo
    Брага
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала