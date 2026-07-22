Более 50 миллионов россиян посмотрели ЧМ-2026 в прямом эфире и в записи

"Хотя бы одну минуту трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2026 года, показанных на телеканале "Матч ТВ" в прямом эфире и в записи (охват), посмотрело 50,8 миллиона россиян старше четырех лет", - пишет газета со ссылкой на данные компании.

Также отмечается, что на "Кинопоиске" более двух минут в прямом эфире и в записи хотя бы один матч посмотрели более 8,7 миллиона подписчиков "Яндекс Плюса", финал - свыше 4,5 миллионов, что стало рекордным показателем для раздела "Спорт" на платформе.