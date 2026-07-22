Более 50 миллионов россиян посмотрели ЧМ-2026 в прямом эфире и в записи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свыше 50 миллионов россиян старше четырех лет посмотрели чемпионат мира по футболу 2026 года на телеканале "Матч ТВ" в прямом эфире и в записи.
- Охват прямого эфира телетрансляции финального матча между сборными Испании и Аргентины на "Матч ТВ" составил 14,3 миллиона человек.
- На "Кинопоиске" хотя бы один матч чемпионата мира посмотрели более 8,7 миллиона подписчиков "Яндекс Плюса", а финал — свыше 4,5 миллиона, что стало рекордом для раздела "Спорт" на платформе.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Свыше 50 миллионов россиян старше четырех лет посмотрели чемпионат мира по футболу 2026 года, транслируемый на телеканале "Матч ТВ", в прямом эфире и в записи, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.
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"Хотя бы одну минуту трансляций матчей чемпионата мира по футболу 2026 года, показанных на телеканале "Матч ТВ" в прямом эфире и в записи (охват), посмотрело 50,8 миллиона россиян старше четырех лет", - пишет газета со ссылкой на данные компании.
Также отмечается, что на "Кинопоиске" более двух минут в прямом эфире и в записи хотя бы один матч посмотрели более 8,7 миллиона подписчиков "Яндекс Плюса", финал - свыше 4,5 миллионов, что стало рекордным показателем для раздела "Спорт" на платформе.
Чемпионат мира по футболу проходил с 11 июня на территории трех стран - США, Мексики и Канады. Финальный матч состоялся 19 июля в Нью-Йорке, сборная Испании со счетом 1:0 одержала победу над командой Аргентины.