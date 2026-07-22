CAS зарегистрировал апелляцию Крамника на решение FIDE

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Владимира Крамника на решение о его дисквалификации.
- Крамника дисквалифицировали на год за публичные обвинения Даниэля Народицкого, также предусмотрен еще один год дисквалификации условно.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник сообщил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал поданную им апелляцию на решение дисциплинарной комиссии Международной шахматной федерации (FIDE) о дисквалификации.
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"Апелляция против FIDE официально зарегистрирована в CAS, обе стороны официально уведомлены, началось разбирательство", - написал Крамник в соцсети Х.
В ноябре 2025 года FIDE подала на Крамника жалобу в комиссию по этике в связи с его заявлениями в отношении Народицкого. О смерти Народицкого стало известно 20 октября, он умер в возрасте 29 лет. В 2024 году Крамник обвинил Народицкого в мошенничестве в онлайн-шахматах. После известия о смерти американца некоторые пользователи в соцсетях обвинили Крамника в оказании психологического давления на Народицкого, которое, по их мнению, привело к смерти шахматиста.
Крамник подал в суд на Международную шахматную федерацию
30 декабря 2025, 16:13