Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Ленинградской областью сбито шесть БПЛА.
- Боевая работа по сбитию БПЛА продолжается.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Силы ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Ленинградской областью, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Над территорией Ленинградской области сбито шесть БПЛА", - написал Дрозденко в канале на платформе "Макс".
Боевая работа продолжается, добавил он.
В отличие от ВСУ российские войска поражают исключительно военные объекты и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы используют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18