Книгу о Емельяненко сняли с продажи из-за претензий спортсмена

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Книга Анастасии Ивановой "Легенда ММА - Федор Емельяненко" о знаменитом бойце смешанных единоборств была снята с продажи из-за претензий со стороны спортсмена, связанных с использованием фотографий, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ.

"Ввиду претензий в связи с использованием фотографий издательство АСТ сняло книгу с продажи. Тираж спорной книги составил всего 2 тысячи экземпляров, однако представители Емельяненко вышли с требованием взыскать компенсацию по ставкам рекламных контрактов, что не соответствует сложившейся практике книжного рынка", - пояснили в издательстве.