Книгу о Емельяненко сняли с продажи из-за претензий спортсмена

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Книга Анастасии Ивановой «Легенда ММА — Федор Емельяненко» была снята с продажи из-за претензий со стороны спортсмена.
- Федор Емельяненко подал иск к издательству АСТ и писательнице Ивановой почти на 13 миллионов рублей.
- Емельяненко требует признать часть сведений о его биографии в книге не соответствующими действительности и порочащими честь.
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Книга Анастасии Ивановой "Легенда ММА - Федор Емельяненко" о знаменитом бойце смешанных единоборств была снята с продажи из-за претензий со стороны спортсмена, связанных с использованием фотографий, сообщили РИА Новости в пресс-службе издательства АСТ.
Ранее в пресс-службе Мосгорсуда сообщили РИА Новости, что Останкинский районный суд Москвы рассмотрит иск Емельяненко к ООО "Издательство АСТ" и писательнице Ивановой почти на 13 миллионов рублей. Как следует из искового заявления, в 2025 году АСТ издало книгу в серии "Звезды отечественного спорта для детей", на обложке которой размещено фото Емельяненко, а также использовано его имя в названии и оформлении. Как добавили в инстанции, Емельяненко требует признать часть сведений о его биографии в книге не соответствующими действительности и порочащими честь.
"Ввиду претензий в связи с использованием фотографий издательство АСТ сняло книгу с продажи. Тираж спорной книги составил всего 2 тысячи экземпляров, однако представители Емельяненко вышли с требованием взыскать компенсацию по ставкам рекламных контрактов, что не соответствует сложившейся практике книжного рынка", - пояснили в издательстве.