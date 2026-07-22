Краткий пересказ от РИА ИИ Ассоциация футбола Аргентины (AFA) опровергла информацию о том, что глава организации Клаудио Тапиа вызван в суд в США.

В заявлении AFA говорится, что документ, упомянутый в публикациях, не является повесткой в суд для Тапии или казначея ассоциации Пабло Товигино.

AFA подчеркнула, что неверно утверждать, будто Тапиа или Товигино были вызваны в суд, и выразила готовность бороться с ложными публикациями СМИ.

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Ассоциация футбола Аргентины (AFA) в заявлении на официальном сайте опровергла информацию о том, что глава организации Клаудио Тапиа повесткой вызван в суд в США.

В среду телеканал TN сообщил со ссылкой на источники, что агенты ФБР в аэропорту Нью-Йорка вручили Тапии повестку с вызовом на допрос. Отмечалось, что Тапиа должен предстать перед судом Южного округа Флориды 30 июля. Также сообщалось о вызове казначея ассоциации Пабло Товигино и предпринимателя Хавьера Фарони.

"Документ, упомянутый в различных публикациях, не является повесткой в ​​суд, направленной президенту Клаудио Тапии или казначею ассоциации Пабло Товигино. Повестка адресована третьему лицу, которое обязано явиться в суд и, возможно, предоставить документы, касающиеся различных лиц, включая должностных лиц ассоциации. Указанный документ не предусматривает каких-либо личных мер против президента или казначея AFA, не предписывает их явку, не налагает на них никаких процессуальных обязательств и не фиксирует ареста или конфискации их имущества", - говорится в заявлении AFA.

"Следовательно, абсолютно неверно утверждать, что Клаудио Тапиа или Пабло Товигино были вызваны в суд повесткой министерством юстиции США, так же как неверно утверждать, что у них были изъяты мобильные телефоны или любые другие электронные устройства", - подчеркнули в организации, отметив готовность бороться далее в правовом поле с ложными публикациями СМИ.