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Кумпилов решил изменить оплату труда педагогических работников в Адыгее - РИА Новости, 22.07.2026
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Республика Адыгея
 
09:11 22.07.2026
Кумпилов решил изменить оплату труда педагогических работников в Адыгее

Мурат Кумпилов решил поменять оплату труда педагогических работников в Адыгее

© Фото : пресс-служба правительства Республики АдыгеяГлава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 22.07.2026
© Фото : пресс-служба правительства Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял решение об изменении оплаты труда педагогических работников: с 1 сентября 2026 года должностной оклад учителя на норму 18 часов будет равен минимальному размеру оплаты труда.
Состоялось заседание Государственного Совета – Хасэ Адыгеи, в ходе которого Кумпилов в соответствии с конституцией региона представил отчет об итогах работы кабинета министров в 2025 году и о задачах на ближайшую перспективу.
Тем самым глава Адыгеи подчеркнул важность инициативы президента России Владимира Путина о повышении престижа профессии учителя.
"На эти цели будут выделены дополнительные средства из республиканского бюджета. Ранее Кумпилов ставил задачу муниципалитетам внедрять свои меры поддержки для учителей", — указывает пресс-служба правительства Адыгеи.
Что касается развития системы образования региона, всего за прошлый год на отрасль направлено почти 9,8 миллиарда рублей. С 2019 года в Адыгее построено 12 новых школ, 18 детских садов и четыре пристройки к детсадам. За четыре года капитально отремонтировано 28 школ, два детсада. В 2026 году будут отремонтированы еще две школы и шесть зданий пяти детсадов. На развитие сферы культуры направлено свыше 2,8 миллиарда рублей. Продолжается строительство и ремонт, а также оснащение объектов культуры. С 2018 года в Адыгее создано 186 новых спортивных сооружений. Благодаря реализуемым мерам, в том числе госпрограмме "Спорт России", за пять лет в республике доля жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла почти на 13% и составляет 60,8%.
"В основе успехов – единство жителей Адыгеи, их труд и твердая поддержка курса страны. Вместе с жителями, опираясь на всестороннюю помощь президента, правительства России, на поддержку Совета Федерации и Государственной думы, мы добиваемся реальных перемен", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.
По части поддержки ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и их семей, всего с начала СВО в республике направлено им в помощь 6 миллиардов 961 миллион рублей. В регионе действует комплекс мер поддержки, реализуется цикл мероприятий через филиал госфонда "Защитники Отечества". Также создается возможность для профессионального роста участников СВО. С этой целью действует кадровая программа "Герои Адыгеи", созданная по аналогии с федеральной программой "Время героев". На постоянной основе оказывается помощь подшефным районам Херсонской области, проводятся благотворительные акции. Всего в зону СВО отправлено более 6 тысяч тонн груза, подытожили в пресс-службе.
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