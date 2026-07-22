Кумпилов решил изменить оплату труда педагогических работников в Адыгее

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял решение об изменении оплаты труда педагогических работников: с 1 сентября 2026 года должностной оклад учителя на норму 18 часов будет равен минимальному размеру оплаты труда.

Состоялось заседание Государственного Совета – Хасэ Адыгеи, в ходе которого Кумпилов в соответствии с конституцией региона представил отчет об итогах работы кабинета министров в 2025 году и о задачах на ближайшую перспективу.

Тем самым глава Адыгеи подчеркнул важность инициативы президента России Владимира Путина о повышении престижа профессии учителя.

"На эти цели будут выделены дополнительные средства из республиканского бюджета. Ранее Кумпилов ставил задачу муниципалитетам внедрять свои меры поддержки для учителей", — указывает пресс-служба правительства Адыгеи.

Что касается развития системы образования региона, всего за прошлый год на отрасль направлено почти 9,8 миллиарда рублей. С 2019 года в Адыгее построено 12 новых школ, 18 детских садов и четыре пристройки к детсадам. За четыре года капитально отремонтировано 28 школ, два детсада. В 2026 году будут отремонтированы еще две школы и шесть зданий пяти детсадов. На развитие сферы культуры направлено свыше 2,8 миллиарда рублей. Продолжается строительство и ремонт, а также оснащение объектов культуры. С 2018 года в Адыгее создано 186 новых спортивных сооружений. Благодаря реализуемым мерам, в том числе госпрограмме "Спорт России", за пять лет в республике доля жителей, систематически занимающихся физкультурой и спортом, выросла почти на 13% и составляет 60,8%.

"В основе успехов – единство жителей Адыгеи, их труд и твердая поддержка курса страны. Вместе с жителями, опираясь на всестороннюю помощь президента, правительства России, на поддержку Совета Федерации и Государственной думы, мы добиваемся реальных перемен", – приводит пресс-служба слова Кумпилова.