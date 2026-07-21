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В Заполярном университете объяснили, почему северные люди реже ссорятся - РИА Новости, 21.07.2026
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07:00 21.07.2026
В Заполярном университете объяснили, почему северные люди реже ссорятся

В Заполярном университете рассказали об особенностях людей на Крайнем Севере

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкДевушки
Девушки - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ректор Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского Евгений Голубев считает, что на Севере у людей более аккуратные взаимоотношения.
  • По его мнению, суровый климат и низкая плотность населения делают людей более терпимыми и снижают уровень социального стресса.
  • Студенты на Крайнем Севере более рациональны и ориентированы на практику, они быстрее адаптируются к условиям и совмещают разные компетенции.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. У людей на Севере более аккуратные человеческие взаимоотношения. Такое мнение высказал ректор Заполярного государственного университета им. Н.М. Федоровского (ЗГУ) Евгений Голубев, наблюдая за студентами и преподавателями вуза.
"У нас здесь по факту меньше людей, и нам нельзя ссориться — лучше выдохнуть и сделать паузу, чем уходить в деструктивный конфликт или бытовую ссору", — сказал он в беседе с РИА Новости.
Ректор полагает, что среда меняет человека и человек меняется сам. "Суровый климат сплачивает людей, делает их более терпимыми. Низкая плотность населения и отсутствие постоянной толпы снижают общий уровень социального стресса", — добавил он.
© Фото : пресс-служба ЗГУСтуденты
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© Фото : пресс-служба ЗГУ
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Кроме того, по его наблюдениям, студенты на Крайнем Севере более рациональны, чем студенты мегаполисов. "Они не могут позволить продлить себе детство. Они понимают, что идут на практикоориентированное обучение с быстрым стартом карьеры в Арктической зоне. Некоторые уже на первом курсе точно знают, в какой компании они хотят работать, какую позицию занимать и что для этого им потребуется", — отметил Голубев.
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Кроме того, ректор обратил внимание на то, что на Крайнем Севере добавляется человеческая полифункциональность. "Людей меньше, приходится совмещать компетенции, выполнять разные роли и задачи, быстро адаптируясь к предложенным условиям", — резюмировал он.
 
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