В Заполярном университете объяснили, почему северные люди реже ссорятся

Краткий пересказ от РИА ИИ Ректор Заполярного государственного университета им. Н. М. Федоровского Евгений Голубев считает, что на Севере у людей более аккуратные взаимоотношения.

По его мнению, суровый климат и низкая плотность населения делают людей более терпимыми и снижают уровень социального стресса.

Студенты на Крайнем Севере более рациональны и ориентированы на практику, они быстрее адаптируются к условиям и совмещают разные компетенции.

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. У людей на Севере более аккуратные человеческие взаимоотношения. Такое мнение высказал ректор Заполярного государственного университета им. Н.М. Федоровского (ЗГУ) Евгений Голубев, наблюдая за студентами и преподавателями вуза.

"У нас здесь по факту меньше людей, и нам нельзя ссориться — лучше выдохнуть и сделать паузу, чем уходить в деструктивный конфликт или бытовую ссору", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ректор полагает, что среда меняет человека и человек меняется сам. "Суровый климат сплачивает людей, делает их более терпимыми. Низкая плотность населения и отсутствие постоянной толпы снижают общий уровень социального стресса", — добавил он.

© Фото : пресс-служба ЗГУ Студенты © Фото : пресс-служба ЗГУ Студенты

Кроме того, по его наблюдениям, студенты на Крайнем Севере более рациональны, чем студенты мегаполисов. "Они не могут позволить продлить себе детство. Они понимают, что идут на практикоориентированное обучение с быстрым стартом карьеры в Арктической зоне. Некоторые уже на первом курсе точно знают, в какой компании они хотят работать, какую позицию занимать и что для этого им потребуется", — отметил Голубев.