Медведев рассказал подробности о новичке "Зенита" и его лидерстве

"Айк привнесет в нашу команду победный характер, лидерские качества и ценный опыт. На протяжении всей своей карьеры он неизменно доказывал свой высокий уровень, выступая за амбициозные клубы и становясь одним из лидеров и лучших бомбардиров каждой команды, в которой играл. Кроме того, благодаря своему характеру, лидерским качествам и бойцовскому духу он давно является одним из ключевых игроков сборной Нигерии", - сказал Медведев.

"Айк - игрок, который сражается весь матч, сколько бы времени он ни проводил на паркете. Такое качество полностью соответствует ценностям нашего главного тренера Душко Ивановича - одного из самых успешных и требовательных тренеров в европейском баскетболе. Благодаря своей универсальности, умению набирать очки и самоотдаче в защите Айк сможет быстро стать важной частью нашей команды. Уверен, что он поможет нам бороться на самом высоком уровне и достичь наших целей", - отметил Медведев.