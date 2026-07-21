Рейтинг@Mail.ru
Медведев рассказал подробности о новичке "Зенита" и его лидерстве - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
12:27 21.07.2026 (обновлено: 12:35 21.07.2026)
Медведев рассказал подробности о новичке "Зенита" и его лидерстве

Медведев: Ирэбу привнесет в «Зенит» победный характер и лидерские качества

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкАлександр Медведев
Александр Медведев - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Александр Медведев. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Зенит" подписал однолетний контракт с разыгрывающим защитником сборной Нигерии Айком Ирэбу.
  • Айк Ирэбу — уроженец США, в прошлом сезоне он выступал за испанскую "Валенсию" и итальянский "Варезе", где в среднем набирал 16,5 очка и отдавал 5,1 передачи за матч в чемпионате Италии.
  • Председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев заявил, что Ирэбу привнесет в команду победный характер, лидерские качества и ценный опыт.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель совета директоров петербургского баскетбольного клуба "Зенит" Александр Медведев заявил РИА Новости, что новичок команды разыгрывающий защитник сборной Нигерии Айк Ирэбу привнесет в коллектив победный характер, лидерские качества и ценный опыт.
Ранее "Зенит" объявил о подписании однолетнего контракта с 31-летним Ирэбу. Он уроженец США, но на международном уровне представляет сборную Нигерии. В прошлом сезоне Ирэбу выступал за испанскую "Валенсию" и итальянский "Варезе", где в среднем набирал 16,5 очка и отдавал 5,1 передачи за матч в чемпионате Италии.
Баскетболист Зенита Сергей Карасев - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
"Зенит" продлил контракт с рекордсменом клуба Карасевым
17 июля, 15:00
"Айк привнесет в нашу команду победный характер, лидерские качества и ценный опыт. На протяжении всей своей карьеры он неизменно доказывал свой высокий уровень, выступая за амбициозные клубы и становясь одним из лидеров и лучших бомбардиров каждой команды, в которой играл. Кроме того, благодаря своему характеру, лидерским качествам и бойцовскому духу он давно является одним из ключевых игроков сборной Нигерии", - сказал Медведев.
"Айк - игрок, который сражается весь матч, сколько бы времени он ни проводил на паркете. Такое качество полностью соответствует ценностям нашего главного тренера Душко Ивановича - одного из самых успешных и требовательных тренеров в европейском баскетболе. Благодаря своей универсальности, умению набирать очки и самоотдаче в защите Айк сможет быстро стать важной частью нашей команды. Уверен, что он поможет нам бороться на самом высоком уровне и достичь наших целей", - отметил Медведев.
Ксэвьер Мун - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Американец Мун покинул петербургский "Зенит"
Вчера, 11:14
 
БаскетболСпортНигерияСШАИталияАлександр МедведевДушко Иванович
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Е. Приданкина
    П. Удварди
    42
    66
  • Теннис
    Завершен
    Я. Штруфф
    А. Шевченко
    376
    664
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    С. Бейлек
    661
    736
  • Теннис
    Завершен
    С. Соррибес-Тормо
    А. Чараева
    651
    376
  • Теннис
    Завершен
    А. Рус
    Э. Аванесян
    21
    66
  • Теннис
    Завершен
    С. Вавринка
    Р. А. Бурручага
    463
    646
  • Футбол
    Завершен
    Ларн
    Црвена Звезда
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала