Медведев рассказал подробности о новичке "Зенита" и его лидерстве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Зенит" подписал однолетний контракт с разыгрывающим защитником сборной Нигерии Айком Ирэбу.
- Айк Ирэбу — уроженец США, в прошлом сезоне он выступал за испанскую "Валенсию" и итальянский "Варезе", где в среднем набирал 16,5 очка и отдавал 5,1 передачи за матч в чемпионате Италии.
- Председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев заявил, что Ирэбу привнесет в команду победный характер, лидерские качества и ценный опыт.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Председатель совета директоров петербургского баскетбольного клуба "Зенит" Александр Медведев заявил РИА Новости, что новичок команды разыгрывающий защитник сборной Нигерии Айк Ирэбу привнесет в коллектив победный характер, лидерские качества и ценный опыт.
Ранее "Зенит" объявил о подписании однолетнего контракта с 31-летним Ирэбу. Он уроженец США, но на международном уровне представляет сборную Нигерии. В прошлом сезоне Ирэбу выступал за испанскую "Валенсию" и итальянский "Варезе", где в среднем набирал 16,5 очка и отдавал 5,1 передачи за матч в чемпионате Италии.
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"Айк привнесет в нашу команду победный характер, лидерские качества и ценный опыт. На протяжении всей своей карьеры он неизменно доказывал свой высокий уровень, выступая за амбициозные клубы и становясь одним из лидеров и лучших бомбардиров каждой команды, в которой играл. Кроме того, благодаря своему характеру, лидерским качествам и бойцовскому духу он давно является одним из ключевых игроков сборной Нигерии", - сказал Медведев.
"Айк - игрок, который сражается весь матч, сколько бы времени он ни проводил на паркете. Такое качество полностью соответствует ценностям нашего главного тренера Душко Ивановича - одного из самых успешных и требовательных тренеров в европейском баскетболе. Благодаря своей универсальности, умению набирать очки и самоотдаче в защите Айк сможет быстро стать важной частью нашей команды. Уверен, что он поможет нам бороться на самом высоком уровне и достичь наших целей", - отметил Медведев.
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