Американец Мун покинул петербургский "Зенит"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский баскетболист Ксавьер Мун покинул петербургский «Зенит» по соглашению сторон.
- Ксавьер Мун играл за «Зенит» с лета 2024 года, затем уходил из команды в августе 2025 года и снова присоединился к ней в январе 2026 года.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" в Telegram-канале объявил об уходе из команды бывшего баскетболиста "Лос-Анджелес Клипперс" американца Ксавьера Муна.
Мун играл за российский клуб с лета 2024 года, в августе 2025 года он ушел из команды, а позднее снова присоединился к "Зениту" в январе 2026 года. Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.
В матчах регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги ВТБ игрок выходил на паркет 26 раз, в среднем за игру набирая 11,8 очка, 4,8 передачи, 2,0 подбора, 1,5 перехвата.
Муну 31 год. Он провел 28 матчей за три сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за "Клипперс", набирая в среднем 3,5 очка за встречу. Также Мун отыграл два матча в отборе на чемпионат мира 2023 года за сборную США.
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