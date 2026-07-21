Американец Мун покинул петербургский "Зенит"

Муну 31 год. Он провел 28 матчей за три сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за "Клипперс", набирая в среднем 3,5 очка за встречу. Также Мун отыграл два матча в отборе на чемпионат мира 2023 года за сборную США.