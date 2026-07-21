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Американец Мун покинул петербургский "Зенит" - РИА Новости Спорт, 21.07.2026
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Баскетбол
 
11:14 21.07.2026 (обновлено: 12:22 21.07.2026)
Американец Мун покинул петербургский "Зенит"

Американский баскетболист Ксавьер Мун покинул петербургский "Зенит"

© Официальный сайт БК "Зенит"Ксэвьер Мун
Ксэвьер Мун - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© Официальный сайт БК "Зенит"
Ксэвьер Мун . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский баскетболист Ксавьер Мун покинул петербургский «Зенит» по соглашению сторон.
  • Ксавьер Мун играл за «Зенит» с лета 2024 года, затем уходил из команды в августе 2025 года и снова присоединился к ней в январе 2026 года.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Петербургский "Зенит" в Telegram-канале объявил об уходе из команды бывшего баскетболиста "Лос-Анджелес Клипперс" американца Ксавьера Муна.
Мун играл за российский клуб с лета 2024 года, в августе 2025 года он ушел из команды, а позднее снова присоединился к "Зениту" в январе 2026 года. Отмечается, что контракт расторгнут по соглашению сторон.
В матчах регулярного чемпионата и плей-офф Единой лиги ВТБ игрок выходил на паркет 26 раз, в среднем за игру набирая 11,8 очка, 4,8 передачи, 2,0 подбора, 1,5 перехвата.
Муну 31 год. Он провел 28 матчей за три сезона в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за "Клипперс", набирая в среднем 3,5 очка за встречу. Также Мун отыграл два матча в отборе на чемпионат мира 2023 года за сборную США.
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