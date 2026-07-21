Онищенко назвал продолжительность здоровой жизни в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Продолжительность здоровой жизни в России, когда человек активен, работает и социально востребован, составляет около 60 лет.
- Средняя продолжительность жизни в России по данным прошлого года составляет 74 года, ставится задача выйти на показатель 78 лет.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Продолжительность здоровой жизни в России, когда человек активен, работает и социально востребован, составляет порядка 60 лет, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Кроме общей продолжительности жизни, сегодня правительством, вот в том плане, о котором я вам говорил, ставится задача, чтобы кроме продолжительности жизни еще здоровой чтобы жизнь была. Такой жизни у нас с вами сегодня около 60 лет. То есть, когда человек активен, когда он работает, когда он, так сказать, социально востребован", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.
Академик добавил, что средняя продолжительность жизни в мире составляет 70 лет, а в России, по данным прошлого года, - 74 года, сейчас стоит задача выйти на показатель 78 лет.