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Онищенко назвал продолжительность здоровой жизни в России - РИА Новости, 21.07.2026
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12:31 21.07.2026
Онищенко назвал продолжительность здоровой жизни в России

Онищенко: продолжительность здоровой жизни в России составляет около 60 лет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Продолжительность здоровой жизни в России, когда человек активен, работает и социально востребован, составляет около 60 лет.
  • Средняя продолжительность жизни в России по данным прошлого года составляет 74 года, ставится задача выйти на показатель 78 лет.
МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Продолжительность здоровой жизни в России, когда человек активен, работает и социально востребован, составляет порядка 60 лет, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Кроме общей продолжительности жизни, сегодня правительством, вот в том плане, о котором я вам говорил, ставится задача, чтобы кроме продолжительности жизни еще здоровой чтобы жизнь была. Такой жизни у нас с вами сегодня около 60 лет. То есть, когда человек активен, когда он работает, когда он, так сказать, социально востребован", - сказал он в ходе пресс-конференции в Москве.
Академик добавил, что средняя продолжительность жизни в мире составляет 70 лет, а в России, по данным прошлого года, - 74 года, сейчас стоит задача выйти на показатель 78 лет.
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ОбществоРоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
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