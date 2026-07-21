Краткий пересказ от РИА ИИ Западные страны пытаются помешать голосованию россиян на зарубежных участках на парламентских выборах РФ.

Власти ряда государств, включая США, Германию, Польшу, Чехию и Прибалтику, препятствуют досрочному выездному голосованию и открытию дополнительных избирательных участков для граждан России, живущих за границей.

Прозападные НКО развернули кампанию по дискредитации предстоящего голосования и оказывают давление на независимых наблюдателей.

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Западные страны пытаются помешать голосованию россиян на зарубежных участках на парламентских выборах РФ, сообщил глава рабочей группы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Алексей Кондратьев.

Заседание комиссии было посвящено теме "Иностранное вмешательство в выборы в единый день голосования".

"Продолжается русофобская истерика и попытки затруднить волеизъявления наших граждан за границей, что мы расцениваем как один из элементов прямого вмешательства в выборы. Недружественные государства Европы , а также США проводят политику сокращения численности наших дипломатов. Закрыто около 30 российских консульств", - сказал Кондратьев.

По информации МИД России, власти ряда государств, в том числе США, Германии, Польши, Чехии, Прибалтики, препятствуют досрочному выездному голосованию, а также открытию дополнительных избирательных участков для голосования граждан России, живущих за границей, отметил сенатор.

"Несмотря на это, МИД продолжает планомерную подготовку к выборам", - добавил он.

Кроме того, прозападные НКО развернули активную кампанию по дискредитации предстоящего голосования. В частности, под ударом находятся независимые наблюдатели, отметил Кондратьев.

"Особую ненависть у западников вызывают те из них, кто уже участвовал в наблюдениях в новых регионах - Донецке, Луганске, Херсонской, Запорожской областях Российской Федерации. На них оказывают давление, им угрожают санкции", - сказал политик.

Прозападные фонды пытаются скомпрометировать работу России по разработке новых, деполитизированных подходов к укреплению электорального суверенитета, которую Россия ведет совместно с друзьями, коллегами из стран мирового большинства, заключил парламентарий.