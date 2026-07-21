Запад пытается продолжать воздействовать на россиян, заявил член ЦИК

Краткий пересказ от РИА ИИ Запад пытается воздействовать на российских избирателей и формировать пул своих агентов, но его ресурсы уже исчерпаны, заявил член Центральной избирательной комиссии России Игорь Борисов.

Численность иностранных агентов вышла на условное «плато возможностей» Запада, их менее одной тысячной доли процента от общего числа избирателей в России.

Атаки на цифровые сервисы избирательной системы России будут продолжаться и их интенсивность в ходе единого дня голосования 2026 года не уменьшится по сравнению с прошлыми кампаниями.

МОСКВА, 21 июл - РИА Новости. Запад пытается продолжать воздействовать на российских избирателей, формировать пул агентов, но его ресурсы уже исчерпаны, заявил член Центральной избирательной комиссии России Игорь Борисов.

"Запад пытается продолжать воздействовать на российских избирателей, формировать пул своих агентов, но ресурсы уже исчерпаны", - сказал Борисов в ходе заседания комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Он отметил, что численность иностранных агентов вышла на условное "плато возможностей" Запада, их менее одной тысячной доли процента от общего числа избирателей в России.

"Атаки на российскую избирательную систему, электоральный суверенитет России не только продолжаются по всем направлением, но и интенсифицируются и системно группируются в попытках поиска уязвимости нашей государственности", - подчеркнул член ЦИК РФ.

Борисов добавил, что атаки на цифровые сервисы избирательной системы России будут продолжаться, их интенсивность в ходе единого дня голосования 2026 года точно не уменьшится по сравнению с прошлыми кампаниями.

"Продолжаются атаки в рамках информационной войны путем распространения в зарубежных СМИ, на платформах интернета, в социальных сетях, Telegram-каналах недостоверной, фейковой, вредоносной информации, в том числе под видом официальной", - добавил он.