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Боевики ВСУ заминировали убитого сослуживца в Днепропетровской области - РИА Новости, 21.07.2026
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06:03 21.07.2026
Боевики ВСУ заминировали убитого сослуживца в Днепропетровской области

РИА Новости: военные ВСУ заминировали убитого сослуживца в Вольном

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие ВСУ заминировали тело погибшего сослуживца в населенном пункте Вольное в Днепропетровской области.
  • Российские бойцы обнаружили заминированное тело украинского военного во время зачистки населенного пункта.
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ заминировали тело погибшего сослуживца в населенном пункте Вольное в Днепропетровской области, и это не единичный случай, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Копченный.
Копченный сообщил, что во время зачистки населенного пункта российские бойцы обнаружили тело погибшего украинского военного в одном из домов и попытались осмотреть его для установления личности.
"Они своих убитых минируют. Мы вот шли по поселку, когда лежал двухсотый (убитый - ред.) в доме. Хотели посмотреть документы, осмотреть. Он оказался заминирован. Увидели, что под ним лежит граната", - рассказал Копченный.
По словам военнослужащего, российские бойцы приняли решение обезвредить опасный предмет дистанционно.
Минобороны России 19 июля сообщило об освобождении населенного пункта Вольное в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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