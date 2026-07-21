Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие ВСУ заминировали тело погибшего сослуживца в населенном пункте Вольное в Днепропетровской области.

Российские бойцы обнаружили заминированное тело украинского военного во время зачистки населенного пункта.

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ заминировали тело погибшего сослуживца в населенном пункте Вольное в Днепропетровской области, и это не единичный случай, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Копченный.

Копченный сообщил, что во время зачистки населенного пункта российские бойцы обнаружили тело погибшего украинского военного в одном из домов и попытались осмотреть его для установления личности.

"Они своих убитых минируют. Мы вот шли по поселку, когда лежал двухсотый (убитый - ред.) в доме. Хотели посмотреть документы, осмотреть. Он оказался заминирован. Увидели, что под ним лежит граната", - рассказал Копченный.