Краткий пересказ от РИА ИИ Военнослужащие ВСУ при обороне населенного пункта Вольное в Днепропетровской области использовали круговую систему минирования и хорошо оборудованные укрепления.

Российские штурмовые подразделения освобождали Вольное сразу с нескольких направлений, используя обходные маневры и заход в тыл украинским позициям.

Минобороны России 19 июля сообщило об освобождении населенного пункта Вольное в Днепропетровской области силами группировки войск «Восток».

ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ при обороне населенного пункта Вольное в Днепропетровской области использовали круговую систему минирования и хорошо оборудованные укрепления, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Копченный.

Копченный сообщил, что украинские подразделения минировали подходы к позициям, использовали растяжки, а также самодельные взрывные устройства, снаряженные поражающими элементами.

"Если дом защищаешь, заходишь, зачистить дом надо. Когда в дверь заходишь не видишь, что там окна заложены мешками… Они круговую оборону из мин сделали в Вольном. Оборона была: деревянные, но оборудованы хорошо блиндажи. У них бревна, мешки сверху, земля засыпанная. Внутри все обшито. Огневые точки тоже обделаны", - рассказал военный.

Он добавил, что российские штурмовые подразделения освобождали Вольное сразу с нескольких направлений, используя обходные маневры и заход в тыл украинским позициям. По его словам, при штурме одни группы отвлекали противника, пока другие скрытно заходили к его позициям для поражения огневых точек гранатами.

Копченный отметил, что продвижение к украинским укреплениям осуществлялось преимущественно в предрассветные часы, а также в условиях тумана или дождя, когда вероятность обнаружения беспилотниками противника была ниже.

По словам военнослужащего, во время штурма действия российских подразделений координировались с артиллерией и операторами беспилотников, которые подавляли огневые точки ВСУ , позволяя штурмовым группам продолжать наступление.