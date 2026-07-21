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Боец рассказал о круговой минной обороне ВСУ при удержании Вольного - РИА Новости, 21.07.2026
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05:31 21.07.2026
Боец рассказал о круговой минной обороне ВСУ при удержании Вольного

РИА Новости: ВСУ при удержании Вольного использовали круговую минную оборону

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военнослужащие ВСУ при обороне населенного пункта Вольное в Днепропетровской области использовали круговую систему минирования и хорошо оборудованные укрепления.
  • Российские штурмовые подразделения освобождали Вольное сразу с нескольких направлений, используя обходные маневры и заход в тыл украинским позициям.
  • Минобороны России 19 июля сообщило об освобождении населенного пункта Вольное в Днепропетровской области силами группировки войск «Восток».
ДОНЕЦК, 21 июл - РИА Новости. Военнослужащие ВСУ при обороне населенного пункта Вольное в Днепропетровской области использовали круговую систему минирования и хорошо оборудованные укрепления, рассказал РИА Новости стрелок группировки войск "Восток" с позывным Копченный.
Копченный сообщил, что украинские подразделения минировали подходы к позициям, использовали растяжки, а также самодельные взрывные устройства, снаряженные поражающими элементами.
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"Если дом защищаешь, заходишь, зачистить дом надо. Когда в дверь заходишь не видишь, что там окна заложены мешками… Они круговую оборону из мин сделали в Вольном. Оборона была: деревянные, но оборудованы хорошо блиндажи. У них бревна, мешки сверху, земля засыпанная. Внутри все обшито. Огневые точки тоже обделаны", - рассказал военный.
Он добавил, что российские штурмовые подразделения освобождали Вольное сразу с нескольких направлений, используя обходные маневры и заход в тыл украинским позициям. По его словам, при штурме одни группы отвлекали противника, пока другие скрытно заходили к его позициям для поражения огневых точек гранатами.
Копченный отметил, что продвижение к украинским укреплениям осуществлялось преимущественно в предрассветные часы, а также в условиях тумана или дождя, когда вероятность обнаружения беспилотниками противника была ниже.
По словам военнослужащего, во время штурма действия российских подразделений координировались с артиллерией и операторами беспилотников, которые подавляли огневые точки ВСУ, позволяя штурмовым группам продолжать наступление.
Минобороны России 19 июля сообщило об освобождении населенного пункта Вольное в Днепропетровской области силами группировки войск "Восток".
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Специальная военная операция на УкраинеДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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