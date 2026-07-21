Власти Петербурга готовятся к созданию наземного метро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти Санкт-Петербурга считают необходимым создание наземного метро.
- Одним из шагов к реализации проекта наземного метро является интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, начатая с запуском тактового движения электричек.
- В ноябре 2025 года городской парламент Санкт-Петербурга принял законопроект о введении фиксированного тарифа на проезд по железной дороге в пределах города, что будет способствовать реализации проекта наземного метро.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл – РИА Новости. Власти Санкт-Петербурга считают необходимым создание наземного метро, сообщил председатель городского комитета по транспорту Денис Минкин.
"(Наша – ред.) важная задача - заложить основу для создания в городе наземного метро", – сказал он на заседании правительства Петербурга.
Минкин отметил также, что одним из шагов к реализации этого проекта является интеграция железнодорожного транспорта в систему городских перевозок, которая началась с запуском тактового движения электричек.
"В 2025 году тактовое движение осуществлялось уже по пяти направлениям, в апреле 2026 года запущен новый маршрут Балтийский вокзал – Гатчина. Вторым важным этапом станет внедрение единого билета Северо-Западной пригородной пассажирской компании, который позволит пассажиру получать скидку при пересадке с электрички на метро и наоборот, используя карту "Подорожник", – отметил глава комтранса.
Согласно материалам на сайте законодательного собрания Петербурга, в ноябре 2025 года городской парламент принял законопроект, позволивший впоследствии ввести фиксированный тариф на проезд по железной дороге в пределах Петербурга.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, это будет способствовать реализации в Петербурге перспективного проекта по созданию наземного метро, которое будет представлять из себя транспортную сеть городских электричек с объемом перевозок около 180 миллионов пассажиров в год.