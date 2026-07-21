Осталось пять месяцев: о чем предупредил ближайший союзник Украины

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Михаил Катков. В Великобритании развалилось очередное правительство. Страна все глубже погружается в политический кризис: люди не доверяют властям, экономика рушится, и никто не знает, что со всем этим делать. Подробнее о том, что происходит в Лондоне, — в материале РИА Новости.

Снова-здорово

Четвертое за последние четыре года правительство распалось. Уходя с должности премьера, Кир Стармер хвастался, что за два года его правления страна "стала сильнее". На деле же там который месяц кипят нешуточные страсти.

© REUTERS / Isabel Infantes Кир Стармер выступает с заявлением на Даунинг-стрит в Лондоне. 20 июля 2026 года © REUTERS / Isabel Infantes Кир Стармер выступает с заявлением на Даунинг-стрит в Лондоне. 20 июля 2026 года

Отставка Стармера связана с сокрушительным поражением лейбористов на местных выборах в мае — партия потеряла около четырехсот мест в региональных советах. Лидер долгое время отказывался брать на себя вину за провал, но однопартийцы в конце концов заставили его взять самоотвод.

Новый кабмин сформирует бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Он пообещал восстановить доверие народа к властям, — дескать, стране нужны стабильность и ответственные политики.

В Лейбористской партии утверждают, что новое правительство сконцентрируется на проблеме высокой стоимости жизни. В частности, британцам обещают дать передышку от финансового давления. Однако пока неизвестно, что именно это значит. Возможно, речь идет о понижении тарифов на электроэнергию и проезд в автобусах. Также британские СМИ не исключают, что власти снизят налоги для предприятий общественного питания и магазинов на главных улицах городов. Кроме того, в интервью газете The Times Бернем намекнул, что может рассмотреть вопрос о повышении ставки личного налогового вычета.

Ложка дегтя

Сопартийцы нового премьера также рассказывают о программе строительства муниципального жилья — самой масштабной после Второй мировой войны. Тем временем лидер Консервативной партии Кеми Баденок предупредила, что у Бернема нет четкого плана действий. Неизвестно, например, откуда он возьмет деньги на грандиозные проекты.

© REUTERS / Jack Taylor Кот Ларри перед дверью резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне. 20 июля 2026 года © REUTERS / Jack Taylor Кот Ларри перед дверью резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне. 20 июля 2026 года

"Вы отказались прийти в парламент, не ответили на вопросы депутатов и СМИ. Не очень обнадеживающее начало", — упрекнула премьера политик.

Примечательно, что сторонники лейбористов тоже переживают. В частности, редактор влиятельного портала LabourList Эмма Бернелл указала, что это последний шанс изменить ситуацию — если Бернем провалится, некогда лидирующая партия может окончательно растерять доверие избирателей.

© AP Photo / Aaron Chown Кеми Баденок © AP Photo / Aaron Chown Кеми Баденок

Как бы то ни было, новый премьер-министр обещает разработать и обнародовать программу реформ за пять месяцев. Она будет рассчитана на десять лет. Как известно, следующие выборы в парламент должны состояться летом 2029-го.

Назад в будущее

Несмотря на амбиции, Бернему банально может не хватить денег, поясняет замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина.

© REUTERS / Temilade Adelaja Энди Бернем у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне © REUTERS / Temilade Adelaja Энди Бернем у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне

"Премьер уже заявил, что все обязательства Великобритании перед Украиной остаются в силе. В этих условиях непонятно, каким образом он собирается финансировать строительство жилья, компенсировать снижение налогов и тому подобное. Тем не менее правительство Стармера рухнуло, так как не уделяло должного внимания социально-экономической политике, и Бернем не хочет повторять ту же ошибку", — говорит эксперт.

По мнению Пархалиной, обещание к концу года разработать программу развития на следующие десять лет означает, что премьер-министр собирается надолго остаться у власти. А так как сейчас рейтинги лейбористов и партии Reform UK примерно на одном уровне, Бернем может позаимствовать какие-то пункты из агиток Найджела Фараджа. В то же время нельзя исключать и сценарий консерваторов: после череды тасовок кабмина те ушли на задворки большой политики.

© REUTERS / Aaron Chown Король Великобритании Карл III и Энди Бернем © REUTERS / Aaron Chown Король Великобритании Карл III и Энди Бернем

Директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко уверен: несмотря на громкие заявления Бернема, серьезных изменений в политике властей ждать не стоит.

"Вероятно, МИД страны возглавит Эд Милибэнд, который на протяжении нескольких лет был лидером Лейбористской партии. В последние годы он выступает за нулевой углеродный след, что противоречит позиции Дональда Трампа, который совсем не симпатизирует "зеленым". В этой связи важнейшим вопросом ближайших дней станет решение Бернема по возобновлению добычи нефти в Северном море. По поводу Украины Бернем в целом делал традиционные для правящих элит Запада заявления, но это не Стармер, который накануне отставки решил съездить в Киев. И все же у Москвы нет оснований ждать позитивных подвижек со стороны нового премьера", — считает эксперт.

© REUTERS / Toby Shepheard Здание парламента в Вестминстере, Лондон, Великобритания © REUTERS / Toby Shepheard Здание парламента в Вестминстере, Лондон, Великобритания

Кроме того, Громыко отметил: перед Бернемом стоят десятки проблем, с которыми нужно разобраться как можно скорее, и две из них — самые острые. Во-первых, Лондон должен решить, что делать с военной базой на острове Диего-Гарсия. Стармер пытался передать остров Маврикию, но Трамп выступил резко против, потому что американские военные использовали местную базу для ударов по Ирану, и Лондон остановил этот процесс.