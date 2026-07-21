Осталось пять месяцев: о чем предупредил ближайший союзник Украины

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости, Михаил Катков. В Великобритании развалилось очередное правительство. Страна все глубже погружается в политический кризис: люди не доверяют властям, экономика рушится, и никто не знает, что со всем этим делать. Подробнее о том, что происходит в Лондоне, — в материале РИА Новости.
Снова-здорово
Четвертое за последние четыре года правительство распалось. Уходя с должности премьера, Кир Стармер хвастался, что за два года его правления страна "стала сильнее". На деле же там который месяц кипят нешуточные страсти.
© REUTERS / Isabel InfantesКир Стармер выступает с заявлением на Даунинг-стрит в Лондоне. 20 июля 2026 года
© REUTERS / Isabel Infantes
Кир Стармер выступает с заявлением на Даунинг-стрит в Лондоне. 20 июля 2026 года
Отставка Стармера связана с сокрушительным поражением лейбористов на местных выборах в мае — партия потеряла около четырехсот мест в региональных советах. Лидер долгое время отказывался брать на себя вину за провал, но однопартийцы в конце концов заставили его взять самоотвод.
Новый кабмин сформирует бывший мэр Большого Манчестера Энди Бернем. Он пообещал восстановить доверие народа к властям, — дескать, стране нужны стабильность и ответственные политики.
В Лейбористской партии утверждают, что новое правительство сконцентрируется на проблеме высокой стоимости жизни. В частности, британцам обещают дать передышку от финансового давления. Однако пока неизвестно, что именно это значит. Возможно, речь идет о понижении тарифов на электроэнергию и проезд в автобусах. Также британские СМИ не исключают, что власти снизят налоги для предприятий общественного питания и магазинов на главных улицах городов. Кроме того, в интервью газете The Times Бернем намекнул, что может рассмотреть вопрос о повышении ставки личного налогового вычета.
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Ложка дегтя
Сопартийцы нового премьера также рассказывают о программе строительства муниципального жилья — самой масштабной после Второй мировой войны. Тем временем лидер Консервативной партии Кеми Баденок предупредила, что у Бернема нет четкого плана действий. Неизвестно, например, откуда он возьмет деньги на грандиозные проекты.
© REUTERS / Jack TaylorКот Ларри перед дверью резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне. 20 июля 2026 года
© REUTERS / Jack Taylor
Кот Ларри перед дверью резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит в Лондоне. 20 июля 2026 года
"Вы отказались прийти в парламент, не ответили на вопросы депутатов и СМИ. Не очень обнадеживающее начало", — упрекнула премьера политик.
Примечательно, что сторонники лейбористов тоже переживают. В частности, редактор влиятельного портала LabourList Эмма Бернелл указала, что это последний шанс изменить ситуацию — если Бернем провалится, некогда лидирующая партия может окончательно растерять доверие избирателей.
© AP Photo / Aaron ChownКеми Баденок
© AP Photo / Aaron Chown
Кеми Баденок
Как бы то ни было, новый премьер-министр обещает разработать и обнародовать программу реформ за пять месяцев. Она будет рассчитана на десять лет. Как известно, следующие выборы в парламент должны состояться летом 2029-го.
Назад в будущее
Несмотря на амбиции, Бернему банально может не хватить денег, поясняет замдиректора ИНИОН РАН Татьяна Пархалина.
© REUTERS / Temilade AdelajaЭнди Бернем у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне
© REUTERS / Temilade Adelaja
Энди Бернем у резиденции премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит, 10, в Лондоне
"Премьер уже заявил, что все обязательства Великобритании перед Украиной остаются в силе. В этих условиях непонятно, каким образом он собирается финансировать строительство жилья, компенсировать снижение налогов и тому подобное. Тем не менее правительство Стармера рухнуло, так как не уделяло должного внимания социально-экономической политике, и Бернем не хочет повторять ту же ошибку", — говорит эксперт.
По мнению Пархалиной, обещание к концу года разработать программу развития на следующие десять лет означает, что премьер-министр собирается надолго остаться у власти. А так как сейчас рейтинги лейбористов и партии Reform UK примерно на одном уровне, Бернем может позаимствовать какие-то пункты из агиток Найджела Фараджа. В то же время нельзя исключать и сценарий консерваторов: после череды тасовок кабмина те ушли на задворки большой политики.
© REUTERS / Aaron ChownКороль Великобритании Карл III и Энди Бернем
© REUTERS / Aaron Chown
Король Великобритании Карл III и Энди Бернем
Директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко уверен: несмотря на громкие заявления Бернема, серьезных изменений в политике властей ждать не стоит.
"Вероятно, МИД страны возглавит Эд Милибэнд, который на протяжении нескольких лет был лидером Лейбористской партии. В последние годы он выступает за нулевой углеродный след, что противоречит позиции Дональда Трампа, который совсем не симпатизирует "зеленым". В этой связи важнейшим вопросом ближайших дней станет решение Бернема по возобновлению добычи нефти в Северном море. По поводу Украины Бернем в целом делал традиционные для правящих элит Запада заявления, но это не Стармер, который накануне отставки решил съездить в Киев. И все же у Москвы нет оснований ждать позитивных подвижек со стороны нового премьера", — считает эксперт.
© REUTERS / Toby ShepheardЗдание парламента в Вестминстере, Лондон, Великобритания
© REUTERS / Toby Shepheard
Здание парламента в Вестминстере, Лондон, Великобритания
Кроме того, Громыко отметил: перед Бернемом стоят десятки проблем, с которыми нужно разобраться как можно скорее, и две из них — самые острые. Во-первых, Лондон должен решить, что делать с военной базой на острове Диего-Гарсия. Стармер пытался передать остров Маврикию, но Трамп выступил резко против, потому что американские военные использовали местную базу для ударов по Ирану, и Лондон остановил этот процесс.
Во-вторых, Бернему нужно определиться с отношением к ударам США по Ирану, в том числе по гражданским объектам. Также американский президент был недоволен медленным ростом расходов Великобритании на оборону. Видимо, Лондону придется пустить все средства вовсе не на социальные нужды.